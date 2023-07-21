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Белгородский СК проверяет историю с сорвавшимся с высоты подростком

21 июля 2023, 14:57
Фото: 1MI
Стали известны подробности происшествия с юношей, выполнявшим работы на крыше ФОКа в Бирюче. Подросток сорвался и пострадал во время выполнения ремонта, но остался жив, уточняет «Фонарь».

СК проводит доследственную проверку по истории с пострадавшим от падения с высоты подростком.

По информации следкома, 21 июля в Бирюче в ходе ремонта кровли ФОКа подросток, которому, как уточняется, 17 лет, упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки.

На данный момент юноша находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает «Фонарь». Изначально сообщалось о его возможной гибели, но информация не подтвердилась.

Говорилось и о возбуждении уголовного дела, однако в релизе СК этой информации не оказалось. Сообщалось лишь о проведении доследственной проверки по возможному нарушению правил при ведении строительных работ.

Напомним, из-за непогоды 3 июля в Красногвардейском районе подтопило дома и повалило деревья. Больше всего досталось физкультурно-оздоровительному комплексу «Старт» в Бирюче.

Подросток серьёзно пострадал во время работ на крыше ФОКа в Белгородской области
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#Таисия Некрасова#Крыша#Высота#ФОК#Госпитализация#Происшествия#Белгородская область#Красногвардейский район#Бирюч
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