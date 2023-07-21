Белгородский СК проверяет историю с сорвавшимся с высоты подростком

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
СК проводит доследственную проверку по истории с пострадавшим от падения с высоты подростком.
По информации следкома, 21 июля в Бирюче в ходе ремонта кровли ФОКа подросток, которому, как уточняется, 17 лет, упал через открытый вентиляционный люк на пол волейбольной площадки.
На данный момент юноша находится в больнице в тяжёлом состоянии, сообщает «Фонарь». Изначально сообщалось о его возможной гибели, но информация не подтвердилась.
Говорилось и о возбуждении уголовного дела, однако в релизе СК этой информации не оказалось. Сообщалось лишь о проведении доследственной проверки по возможному нарушению правил при ведении строительных работ.
Напомним, из-за непогоды 3 июля в Красногвардейском районе подтопило дома и повалило деревья. Больше всего досталось физкультурно-оздоровительному комплексу «Старт» в Бирюче.