«Привет, я алкоголик», или Как в Белгороде проходят встречи общества АА

Я осознал, что, если буду бояться, не смогу ничему научить даже своего ребенка. В голове я могу быть самым классным и остроумным, но ценят за поступки. Поэтому, чтобы изменить жизнь и дать возможность преображаться другим, я стал более смелым. Приобретённый стержень в характере не только помогает в борьбе с алкоголем, но и предопределил жизненные цели», — поделился участник общества.