«Привет, я алкоголик», или Как в Белгороде проходят встречи общества АА

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Помимо белгородцев, на встрече присутствовали жители Курска, Губкина, Тамбова и Москвы. Анонса всероссийского сбора не было, так как вся информация передаётся в беседах в соцсетях. Как сказал один из участников: «Анонимность — духовная основа».
Всем присутствовавшим выдали беджи, где, кроме имени, отмеченным пунктом стал срок трезвости. Спикер зажёг свечу и позвонил в колокольчик, тем самым оповещая о начале собрания. После этого он перешёл к прочтению правил.
В кругу встретились совершенно разные люди. Кто-то не пьёт десятки лет, а кому-то тяжело продержаться неделю. Однако все друг друга выслушивают и высказываются максимально откровенно. Новичков всегда видно по растерянному или недовольному виду. В ходе общения все признают, что первое время тяжело воспринимать встречи не иначе как секту.
Одна из участниц рассказала, каково было решиться на вступление в АА.
У меня не было волос, у меня не было зубов, и я не знала, с чего начинать. Долго сомневалась, идти в АА или это всё-таки секта. Но наставник мне сказал, что моя главная секта — это алкоголь, забравший всё: ребёнка, дом, профессию.
участница общества АА
Идеологической подпоркой лечения алкоголизма является книга «Анонимные алкоголики», своего рода «Библия» для больных. В разговорах часто слышно повторение строчек и терминов из неё. Эгоцентризм, злость и страх — любой диалог сводится к этим первоисточникам зависимости.
Единственный способ победить пороки — обращение к Богу, утверждается в книге. Однако есть и те, кто отмечает важность человека рядом — того, кто разделяет участь.
«У меня 50 лет запойного алкоголизма, я пролежал во многих „наркоголичках“ страны, четыре раза кодировался. Ничего не помогало. Я купил квартиру, решил обмыть её. Данный процесс затянулся на три месяца, каждый день напивался до смерти. Как следствие — опухшее лицо, огромная печень. Тогда-то в моей жизни и появились товарищи — анонимные алкоголики. Уже несколько лет трезв», — рассказывает бодрый дедушка, на лице которого нет и следа от прежних попоек.
В перерыве между собраниями все собирались за большим столом для того, чтобы поесть и пообщаться на отвлечённые темы. И пусть по расписанию дискотека к ночи, включаются колонки с классическими хитами с радио. В такие моменты осознаёшь, что вокруг обычные люди, которые радуются простым вещам. Единственное различие — это их ежедневная борьба со слабостями.
Тридцатью годами трезвости может похвастаться не каждый человек, тем не менее такой представитель АА есть. Однако он всё ещё считает себя зависимым. Мужчина борется не только с пристрастием к бутылке, но и со своими душевными слабостями.
«В начале пути исправления я просидел несколько лет в уголочке и жутко завидовал всем. Беру старый дневник и вижу, что всего страшился. Я боялся женщин, семьи, перемен, будущего.
Однажды из Америки приезжали товарищи АА. Они сказали: «У вас очень большая страна, мы к вам не наездимся. Если вы за неё переживаете, волнуетесь о проблемах своего народа, друзей или родственников, то вам нести ответственность».
Я осознал, что, если буду бояться, не смогу ничему научить даже своего ребенка. В голове я могу быть самым классным и остроумным, но ценят за поступки. Поэтому, чтобы изменить жизнь и дать возможность преображаться другим, я стал более смелым. Приобретённый стержень в характере не только помогает в борьбе с алкоголем, но и предопределил жизненные цели», — поделился участник общества.
Алкоголизм — это болезнь отношений, поэтому от выпитой рюмки могут пострадать ещё и близкие. На встрече был представитель «Ал-анон» — организации взаимопомощи для людей, пострадавших от алкоголизма другого человека. Созависимым может стать любой из членов семьи или даже друг. Одна из семейных пар поделилась своим опытом.
Женщина рассказала, что не придавала проблеме алкоголизма партнёра внимания до того, как они съехались. Она убеждала себя, что, если муж будет отдаваться своей слабости, то она уйдёт. Однако жена в итоге всегда возвращалась.
После очередного скандала ко мне подошёл сын и сказал: «Не плачь, ты же знаешь, какой он, всё пройдёт». Я поняла, что создала условия для своих детей такие же, как были в моём детстве. В страхах и обидах. Тогда же я осознала, что созависима, и начала работу над собой. За время работы с наставниками я учусь принимать мужа с его проблемами. Не думать о его болезни как о чём-то стороннем. Он и его пристрастие к алкоголю едины. Я учусь безусловной любви.
представительница «Ал-анон»
Однако добиться улучшений можно лишь совместной работой, поэтому отец семейства тоже встал на путь исправления.
«Думал: работаю, значит, имею право прийти вечером и выпить. Но после череды вспышек ярости и ссор я решил закодироваться. Пришёл, меня спрашивают: „Год, два?“ Сделал на „максималку“. Дома положил справку на видное место. Я надеялся, что оценят — на пять лет закодировался! Однако это не дало особого эффекта.
Мои попытки на этом не закончились. Пусть и алкоголик, но больше я любовно зависимый, если выбрал, то буду держаться. Решился пойти на программу, хотя и не верил. Спустя время пришёл в группу: сидят там улыбаются, блаженные. «Я не пью столько-то, я — столько». Молодцы конечно!» — с сарказмом рассказывает мужчина.
Однако представитель АА признался, что нашёлся человек, к которому он смог проникнуться уважением. После этого началось лечение.
Многие вещи выбивают меня из себя до сих пор, начинает кипеть внутри. Однако уже на автоматизме начинаю перебирать свои эмоции и контролирую их. Сейчас в семье меня даже залюбили.
представитель общества АА
Люди на мероприятии оказались максимально открытыми и преисполненными сочувствия. Даже собака, пристающая на протяжении дня, ни разу не получила нагоняй.
Представители АА в этот день стали самыми чистыми на базе отдыха с суммарным сроком трезвости в 173 года.