Подросток серьёзно пострадал во время работ на крыше ФОКа в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
21 июля появилась информация, что в Бирюче Красногвардейского района якобы погиб 16-летний парень. Его задействовали в ремонте кровли физкультурно-оздоровительного комплекса.
Недавно у сооружения сорвало крышу из-за непогоды. Подросток занимался ремонтом, его допустили к высотным работам.
Как именно случилось происшествие и при каких обстоятельствах, пока не сообщалось. «Фонарь» пишет, что парня утром увезла машина скорой помощи. Его направили в реанимацию.
Комментариев от ведомств по происшествию пока не поступало.
UPD: спустя время журналисты «Фонаря» опровергли первоначальную информацию о гибели подростка. Издание со ссылкой на СК сообщает, что парень остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.
Приносим извинения за публикацию недостоверной информации.