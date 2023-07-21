Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Изображение материала

Подросток серьёзно пострадал во время работ на крыше ФОКа в Белгородской области

21 июля 2023, 13:16
Фото: страница главы Красногвардейского района Анны Куташовой в соцсети
Пострадавший от непогоды ФОК
16-летнего парня допустили к высотным работам. «Фонарь» изначально сообщал, что парень погиб. Однако позже издание со ссылкой на СК уточнило, что он получил серьёзные травмы.

21 июля появилась информация, что в Бирюче Красногвардейского района якобы погиб 16-летний парень. Его задействовали в ремонте кровли физкультурно-оздоровительного комплекса.

Недавно у сооружения сорвало крышу из-за непогоды. Подросток занимался ремонтом, его допустили к высотным работам.

Как именно случилось происшествие и при каких обстоятельствах, пока не сообщалось. «Фонарь» пишет, что парня утром увезла машина скорой помощи. Его направили в реанимацию.

Комментариев от ведомств по происшествию пока не поступало.

UPD: спустя время журналисты «Фонаря» опровергли первоначальную информацию о гибели подростка. Издание со ссылкой на СК сообщает, что парень остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

Приносим извинения за публикацию недостоверной информации.

В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочий в Старооскольском горокруге погиб в траншее при осыпании грунтаМеталлические конструкции рухнули на рабочего в Белгородской области, он погибРабочий в Белгородской области погиб после падения с 10-метровой высоты
#ФОК#Крыша#Наталья Корявых#Белгородская область#Бирюч#Красногвардейский район#Происшествия#Гибель#Подросток
Подпишитесь
Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
Сегодня, 13:56
Из команды Савченко: что известно о задержанном силовиками Константине Полежаеве?
Сегодня, 12:47
Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках
Сегодня, 14:31
Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки
Сегодня, 11:46
В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов
Сегодня, 16:25
В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома
Сегодня, 17:47