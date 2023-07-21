«Очень огорчило»: Гладков рассказал о неприятном моменте на встрече с белгородцами

По словам Гладкова, к нему обратилась местная жительница и вместе с мужем показала двор их дома. Они показали стекло, которое, по мнению губернатора, «лопнуло десять лет назад». Главу региона это огорчило. Как отметил Гладков, до этого он видел, какие разрушения есть в домах у людей, которые годами зарабатывали деньги, чтобы обустроить своё жилище.