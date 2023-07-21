«Очень огорчило»: Гладков рассказал о неприятном моменте на встрече с белгородцами

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Губернатор Вячеслав Гладков приехал в Грайворонский горокруг и проверил ход восстановительных работ в приграничной Козинке. Глава региона рассказал о «неприятной ситуации», произошедшей во время визита.
По словам Гладкова, к нему обратилась местная жительница и вместе с мужем показала двор их дома. Они показали стекло, которое, по мнению губернатора, «лопнуло десять лет назад». Главу региона это огорчило. Как отметил Гладков, до этого он видел, какие разрушения есть в домах у людей, которые годами зарабатывали деньги, чтобы обустроить своё жилище.
А есть люди, которые хотят просто воспользоваться ситуацией и вставить вместо старого деревянного новое пластиковое окно. Сильно огорчает такая позиция. Но ещё больше убеждаюсь, что правильный подход — помогать в первую очередь тем, кто больше нуждается в нашей помощи.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Что до восстановительных работ, из 186 пострадавших домовладений в 107 тепловой контур закрыли. В 49 работы продолжаются, ещё в 30 пока не начались. Восстановление домов ведётся поэтапно. Сначала ремонтируют крыши и окна. Затем приступают к внутренним работам.
Близится к завершению плановый капитальный ремонт Козинской СОШ с совмещённым детским садом. Объект готов на 86%. Отделочные работы завершились. Остаётся завершить ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Капремонт должны закончить к августу.