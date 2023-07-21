На Стойленском ГОКе открыли дополнительный склад спецодежды

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
«Цех железнодорожного транспорта — самый многочисленный на комбинате, здесь трудятся более 1000 сотрудников. Раньше им приходилось ехать за спецодеждой на фабричную или рудничную площадку. Теперь все в шаговой доступности. В прошлом году мы открыли аналогичный центр на рудничной площадке, и наши сотрудники уже смогли оценить удобство и качество сервиса», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Компания-аутсорсер оборудовала рабочее пространство для кладовщиков и несколько отдельных комнат, где одежда и обувь хранятся на многоярусных стеллажах и рассортированы по видам, моделям и размерам. Для работников организованы комфортная зона ожидания и примерочная, в которой есть таблица размеров, ростомер, крючки для одежды, обувная ложка, пуф и большое зеркало.
На все зимние и летние костюмы, куртки-накидки и куртки-рубашки наносят несмываемую маркировку с фамилией, табельным номером сотрудника и штрихкодом.
Для доставки сизов по коллективным заявкам в подразделения СГОКа приобрели новый корпоративный автомобиль, чтобы сотрудники могли получать их практически у себя на рабочих местах.
Своевременное обеспечение стойленцев качественной специальной одеждой и обувью — одно из условий для создания безопасного и комфортного труда. Для удобства при выборе и получении спецодежды есть специальное мобильное приложение, которое используют более двух тысяч человек.