На Стойленском ГОКе открыли дополнительный склад спецодежды

«Цех железнодорожного транспорта — самый многочисленный на комбинате, здесь трудятся более 1000 сотрудников. Раньше им приходилось ехать за спецодеждой на фабричную или рудничную площадку. Теперь все в шаговой доступности. В прошлом году мы открыли аналогичный центр на рудничной площадке, и наши сотрудники уже смогли оценить удобство и качество сервиса», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.