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На Стойленском ГОКе открыли дополнительный склад спецодежды

21 июля 2023, 15:08
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
В цехе железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) открыли собственный центр выдачи спецодежды, который позволит своевременно и качественно обеспечивать работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, увеличить оперативность и доступность процедуры выдачи.

«Цех железнодорожного транспорта — самый многочисленный на комбинате, здесь трудятся более 1000 сотрудников. Раньше им приходилось ехать за спецодеждой на фабричную или рудничную площадку. Теперь все в шаговой доступности. В прошлом году мы открыли аналогичный центр на рудничной площадке, и наши сотрудники уже смогли оценить удобство и качество сервиса», — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Компания-аутсорсер оборудовала рабочее пространство для кладовщиков и несколько отдельных комнат, где одежда и обувь хранятся на многоярусных стеллажах и рассортированы по видам, моделям и размерам. Для работников организованы комфортная зона ожидания и примерочная, в которой есть таблица размеров, ростомер, крючки для одежды, обувная ложка, пуф и большое зеркало.

На все зимние и летние костюмы, куртки-накидки и куртки-рубашки наносят несмываемую маркировку с фамилией, табельным номером сотрудника и штрихкодом.

Для доставки сизов по коллективным заявкам в подразделения СГОКа приобрели новый корпоративный автомобиль, чтобы сотрудники могли получать их практически у себя на рабочих местах.

Своевременное обеспечение стойленцев качественной специальной одеждой и обувью — одно из условий для создания безопасного и комфортного труда. Для удобства при выборе и получении спецодежды есть специальное мобильное приложение, которое используют более двух тысяч человек.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
#Сгок#Алина Харина#Общество#Белгородская область
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