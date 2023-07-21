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На «Ленфильме» выставка об истории ВОВ проходит с погружением в события

21 июля 2023, 12:47
Фото: lenfilmexpo.ru
В прошлом году на студии «Ленфильм», в пятом павильоне, заработала выставка «Пропавшие в кинохронике». Экспозиция позволяет посетителям окунуться в атмосферу Великой Отечественной войны, на мгновение стать частью истории, увидеть мир глазами военных корреспондентов того времени.

Такая погруженность достигается благодаря иммерсивному способу построения выставки, когда зритель не просто смотрит экспонаты, а буквально проходит через исторические декорации. Создатели проекта, творческая мастерская «Невский баталист» и киностудия «Ленфильм», заявляют, что такая концепция выставки призвана обеспечить максимальное эмоциональное погружение, пишет портал newizv.ru.

Все залы объединяет то, что это эпизоды ВОВ, подсмотренные и запечатленные военными корреспондентами, которые сохраняли для потомков память об ужасах этого времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что. В дополнение к этому выставка популяризирует военные фильмы, такие как «Двадцать дней без войны», «Ижорский батальон» и др.

Благодаря такому подходу выставка привлекла уже 200 тысяч посетителей, многие из которых отметили, как удачно сочетаются педагогика и искусство, предоставляя возможность патриотического воспитания без утомительных лекций.

Проект получил поддержку на государственном уровне, в том числе от Фонда президентских грантов и правительства Санкт-Петербурга.

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании выставки, и отметил, что проект становится одним из культовых объектов культурной и туристической карты города.

«Опыт „Невского баталиста“, который уже создал множество успешных панорам, очень нас вдохновляет. На выставке всегда много детей и молодежи — это прекрасный пример патриотического воспитания, которое у всех нас сейчас в приоритете. Кстати, уже осенью рядом со входом на экспозицию мы откроем выставку, посвященную военному кино, которую делаем при поддержке города», — сказал он.

Любители истории могут посетить выставку со вторника по воскресенье, а также воспользоваться услугами экскурсоводов или аудиогида. Дополнительную информацию можно найти на сайте.

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