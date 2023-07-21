На «Ленфильме» выставка об истории ВОВ проходит с погружением в события

Все залы объединяет то, что это эпизоды ВОВ, подсмотренные и запечатленные военными корреспондентами, которые сохраняли для потомков память об ужасах этого времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что. В дополнение к этому выставка популяризирует военные фильмы, такие как «Двадцать дней без войны», «Ижорский батальон» и др.