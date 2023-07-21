Лучших сотрудников белгородского завода ОМК наградили в День металлурга

Важным событием в этот день стала передача свидетельств о присуждении звания «Почетный металлург Минпромторга РФ». Высокой награды удостоены директор кузнечно-прессового производства Игорь Ханюков и электросварщик ручной сварки Роман Такшин, а также кузнец на молотах и прессах производства труб Юрий Шило и ведущий инженер—технолог по штамповке отдела главного технолога технической службы Владимир Шитаков.