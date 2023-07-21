Лучших сотрудников белгородского завода ОМК наградили в День металлурга

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Поздравил работников с профессиональным праздником заместитель управляющего директора по производству Николай Максименко. Он поблагодарил заводчан за многолетнюю работу и вручил более 40 ведомственных, муниципальных и корпоративных наград.
Благодарность от управляющего директора завода получили 20 человек: сталевары, мастера, специалисты-распределители работ, термисты, инженеры-конструкторы, кузнецы-штамповщики и слесари-ремонтники. Еще четыре работника награждены почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли РФ. Благодарности от администрации Белгорода и Министерства экономического развития региона вручили 13 заводчанам.
Важным событием в этот день стала передача свидетельств о присуждении звания «Почетный металлург Минпромторга РФ». Высокой награды удостоены директор кузнечно-прессового производства Игорь Ханюков и электросварщик ручной сварки Роман Такшин, а также кузнец на молотах и прессах производства труб Юрий Шило и ведущий инженер—технолог по штамповке отдела главного технолога технической службы Владимир Шитаков.
В честь профессионального праздника для металлургов была организована праздничная программа. Кроме этого, все сотрудники белгородского завода получили памятные значки с символикой ОМК.