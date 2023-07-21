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Лучших сотрудников белгородского завода ОМК наградили в День металлурга

21 июля 2023, 09:19
Фото: Петр Мусин
Торжественная церемония чествования металлургов прошла на первой производственной площадке белгородского завода Объединенной металлургической компании (ОМК).

Поздравил работников с профессиональным праздником заместитель управляющего директора по производству Николай Максименко. Он поблагодарил заводчан за многолетнюю работу и вручил более 40 ведомственных, муниципальных и корпоративных наград.

Благодарность от управляющего директора завода получили 20 человек: сталевары, мастера, специалисты-распределители работ, термисты, инженеры-конструкторы, кузнецы-штамповщики и слесари-ремонтники. Еще четыре работника награждены почетными грамотами от Министерства промышленности и торговли РФ. Благодарности от администрации Белгорода и Министерства экономического развития региона вручили 13 заводчанам.

Важным событием в этот день стала передача свидетельств о присуждении звания «Почетный металлург Минпромторга РФ». Высокой награды удостоены директор кузнечно-прессового производства Игорь Ханюков и электросварщик ручной сварки Роман Такшин, а также кузнец на молотах и прессах производства труб Юрий Шило и ведущий инженер—технолог по штамповке отдела главного технолога технической службы Владимир Шитаков.

Фото: Петр Мусин

В честь профессионального праздника для металлургов была организована праздничная программа. Кроме этого, все сотрудники белгородского завода получили памятные значки с символикой ОМК.

#Алина Харина#Омк#Общество#Белгородская область
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