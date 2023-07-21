Картаполов: Нижний предел призывного возраста не повысят с 18 лет до 21 года

В РФ, судя по всему, отказались от идеи повысить нижний предел призывного возраста. Призывать в армию мужчин хотят в возрасте от 18 до 30 лет, а не с 21 года, как планировалось ранее. Именно такие возрастные границы предусмотрены в законопроекте о повышении призывного возраста. Изменения могут вступить в силу с начала весеннего призыва.