Картаполов: Нижний предел призывного возраста не повысят с 18 лет до 21 года

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В РФ, судя по всему, отказались от идеи повысить нижний предел призывного возраста. Призывать в армию мужчин хотят в возрасте от 18 до 30 лет, а не с 21 года, как планировалось ранее. Именно такие возрастные границы предусмотрены в законопроекте о повышении призывного возраста. Изменения могут вступить в силу с начала весеннего призыва.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, главная поправка — верхний предел вырос до 30 лет. Нижний предел решили не менять, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
Соответствующую поправку в комитете поддержали, однако она может не коснуться осеннего призыва. Предполагается, что призывной возраст повысят до 30 лет уже с 1 января 2024 года.
«Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», — объяснил Андрей Картаполов.
Изначально такую систему призыва планировали вводить поэтапно. Речь шла о смешанном типе призыва. Полный переход на новую систему занял бы от одного года до трёх лёт, говорил ранее глава комитета ГД. О необходимости повысить призывной возраст заявлял и министр обороны Сергей Шойгу.