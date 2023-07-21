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Картаполов: Нижний предел призывного возраста не повысят с 18 лет до 21 года

21 июля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Призывать в армию планируют мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, хотя ранее предлагалось начинать призыв с 21 года. Нормы могут вступить в силу с весеннего призыва, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
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Призыв

В РФ, судя по всему, отказались от идеи повысить нижний предел призывного возраста. Призывать в армию мужчин хотят в возрасте от 18 до 30 лет, а не с 21 года, как планировалось ранее. Именно такие возрастные границы предусмотрены в законопроекте о повышении призывного возраста. Изменения могут вступить в силу с начала весеннего призыва.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, главная поправка — верхний предел вырос до 30 лет. Нижний предел решили не менять, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Соответствующую поправку в комитете поддержали, однако она может не коснуться осеннего призыва. Предполагается, что призывной возраст повысят до 30 лет уже с 1 января 2024 года.

«Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать», — объяснил Андрей Картаполов.

Изначально такую систему призыва планировали вводить поэтапно. Речь шла о смешанном типе призыва. Полный переход на новую систему занял бы от одного года до трёх лёт, говорил ранее глава комитета ГД. О необходимости повысить призывной возраст заявлял и министр обороны Сергей Шойгу.

Начать призыв 30-летних мужчин на службу в армии РФ могут уже этой весной
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#Наталья Корявых#Сергей Шойгу#Андрей Картаполов#Россия#Призыв#Общество#Армия#Призывной возраст#Оборона#Госдума
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