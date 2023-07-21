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Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках

21 июля 2023, 14:31
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Рамзана Кадырова
Небольшая группа противника проникла на территорию региона. Бойцы чеченского батальона записали обращение к боевикам. Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил запись в своём Telegram-канале.
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СВО

Чеченские бойцы обратились к украинским боевикам, которые несколько дней назад проникли на территорию Белгородской области. В обращении военнослужащие из Чечни предлагают противнику «более выгодные условия для сражения».

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, несколько дней назад небольшая группа украинских военных проникла в белгородское приграничье и напала на спецтранспорт в сопровождении военнослужащих ВС РФ с табельным оружием. Машина перевозила продукты.

«Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — пишет Кадыров.

Вскоре противник узнал, что за ними выдвинулись чеченские бойцы, и покинул приграничье, заключил Кадыров.

Обращение бойцов "Ахмата" к ВСУ
Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
Батальон «Ахмат» ударил по ДРГ в Харьковской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Рамзан кадыров#СВО#Спецоперация#Приграничье#Спецтранспорт#ВС РФ#Военнослужащие#Нападение#Бойцы#Чечня#Видео
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