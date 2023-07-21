Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках

«Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — пишет Кадыров.