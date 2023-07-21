Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Чеченские бойцы обратились к украинским боевикам, которые несколько дней назад проникли на территорию Белгородской области. В обращении военнослужащие из Чечни предлагают противнику «более выгодные условия для сражения».
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, несколько дней назад небольшая группа украинских военных проникла в белгородское приграничье и напала на спецтранспорт в сопровождении военнослужащих ВС РФ с табельным оружием. Машина перевозила продукты.
«Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область», — пишет Кадыров.
Вскоре противник узнал, что за ними выдвинулись чеченские бойцы, и покинул приграничье, заключил Кадыров.