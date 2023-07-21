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Из водоёма в Белгородской области достали тело девочки-подростка

21 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Несчастный случай произошёл в селе Ютановка Волоконовского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия произошла накануне, 20 июля. Тело девочки-подростка 2008 года рождения обнаружили в месте, не оборудованном для купания. Произошло это на реке Оскол.

К поисково-спасательным работам привлекли девять человек и три единицы техники. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в реке Северский Донец утонул мужчина. Несчастный случай произошёл на улице Речной в Белгороде. Водолазы извлекли тело мужчины в месте, оборудованном для купания

Отметим, что за неделю с 3 по 10 июля в регионе утонули четыре человека.

Из Северского Донца в Белгороде достали тело мужчины
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