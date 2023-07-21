Из водоёма в Белгородской области достали тело девочки-подростка

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Трагедия произошла накануне, 20 июля. Тело девочки-подростка 2008 года рождения обнаружили в месте, не оборудованном для купания. Произошло это на реке Оскол.
К поисково-спасательным работам привлекли девять человек и три единицы техники. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в реке Северский Донец утонул мужчина. Несчастный случай произошёл на улице Речной в Белгороде. Водолазы извлекли тело мужчины в месте, оборудованном для купания
Отметим, что за неделю с 3 по 10 июля в регионе утонули четыре человека.