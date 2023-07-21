Из команды Савченко: что известно о задержанном силовиками Константине Полежаеве?

После преобразований в региональном правительстве уже при Вячеславе Гладкове Константин Полежаев стал заместителем губернатора, курирующим сферу ЖКХ. В должности Полежаев держался до 4 июля текущего года. В тот день губернатор Вячеслав Гладков освободил чиновника от занимаемой им должности по причине «систематического невыполнения своих обязанностей». Отмечалась также «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».