Из команды Савченко: что известно о задержанном силовиками Константине Полежаеве?

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Константин Полежаев — один из опытнейших политиков Белгородской области. Родился он 14 августа 1972 года в Белгороде. В 1996 году окончил Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет по специальности «инженер-строитель». С августа 1996 года на различных должностях работал в областном управлении автомобильных дорог.
Свой путь во власти он начал в ноябре 2013 года — тогда его назначили первым заместителем мэра Белгорода. Через два года Полежаев стал уже мэром полноценным: за него было отдано 45 депутатских голосов.
«У Константина Алексеевича есть представление о том, в каком направлении двигаться»,
— прокомментировал тогда назначение Полежаева экс-губернатор Евгений Савченко, который и выдвинул его кандидатуру на выборы.
После, в 2019 году, Полежаев досрочно покидает пост мэра и становится заместителем губернатора Белгородской области и начальником департамента ЖКХ региона. Случилось это 21 января, и вновь на работу чиновника позвал не кто иной, как Савченко.
А когда Полежаев покидал мэрию, зал аплодировал ему стоя.
После преобразований в региональном правительстве уже при Вячеславе Гладкове Константин Полежаев стал заместителем губернатора, курирующим сферу ЖКХ. В должности Полежаев держался до 4 июля текущего года. В тот день губернатор Вячеслав Гладков освободил чиновника от занимаемой им должности по причине «систематического невыполнения своих обязанностей». Отмечалась также «некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».
Практически сразу после этого Полежаев удалил свою страницу в социальной сети.
Отметим, что чиновник вошёл в топ самых влиятельных белгородцев от Бел.Ру за 2022 год. Полежаеву «досталась» восьмая строчка. При этом, по мнению экспертов, с начала спецоперации замгубернатора только «прибавил веса», во многом из-за необходимости постоянно восстанавливать жильё и часто контактировать с Гладковым.
Интересно, что это уже третий задержанный в этом году по подозрению во взяточничестве экс-мэр. Ранее из-за коррупционного скандала задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, ещё чуть позже — бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Оба вину свою отрицали, оба сейчас находятся в СИЗО.