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Гинеколог из Белгорода стала лучшим врачом России

21 июля 2023, 18:23
Фото: 1MI
Гинеколог второй горбольницы Белгорода Алина Селиванова победила во Всероссийском конкурсе среди врачей. Она возглавляет отделение гинекологии медицинского учреждения уже шесть лет, сообщает ГТРК «Белгород».

Принять участие в конкурсе Алину Селиванову вдохновило руководство больницы. По пути к победе белгородского врача ждало три этапа отбора: в учреждении по месту работы, на региональном и федеральном уровнях. Белгородка готовила отчёт о своих достижениях за последние три года и видеоролик о себе.

В итоге Алина Селиванова заняла первое место в номинации «Лучший акушер-гинеколог», имена победителей опубликованы на сайте Минздрава России. В качестве награды белгородского врача ждёт солидное денежное поощрение — полмиллиона рублей.

Примечательно, что в этом же конкурсе в номинации «Лучший невролог» почётное третье место заняла невролог горбольницы №2 Белгорода Виктория Андросова.

А в номинации «Лучший хирург» отличился Дмитрий Басараб — сердечно-сосудистый хирург Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа. Он занял второе место, уступив врачу из Тюмени.

Напомним, в Белгородской области города Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов. В Старом Осколе врач ушла в декрет, а в Губкине специалист уволился. На время поиска новых кардиологов в эти города будут возить врачей из Белгороде по специальному графику.

Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов
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#Алина Харина#Медицина#Врач#Гинеколог#Всероссийский конкурс#Белгородская область
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