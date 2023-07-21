Гинеколог из Белгорода стала лучшим врачом России

Принять участие в конкурсе Алину Селиванову вдохновило руководство больницы. По пути к победе белгородского врача ждало три этапа отбора: в учреждении по месту работы, на региональном и федеральном уровнях. Белгородка готовила отчёт о своих достижениях за последние три года и видеоролик о себе.