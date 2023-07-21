Гинеколог из Белгорода стала лучшим врачом России

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Принять участие в конкурсе Алину Селиванову вдохновило руководство больницы. По пути к победе белгородского врача ждало три этапа отбора: в учреждении по месту работы, на региональном и федеральном уровнях. Белгородка готовила отчёт о своих достижениях за последние три года и видеоролик о себе.
В итоге Алина Селиванова заняла первое место в номинации «Лучший акушер-гинеколог», имена победителей опубликованы на сайте Минздрава России. В качестве награды белгородского врача ждёт солидное денежное поощрение — полмиллиона рублей.
Примечательно, что в этом же конкурсе в номинации «Лучший невролог» почётное третье место заняла невролог горбольницы №2 Белгорода Виктория Андросова.
А в номинации «Лучший хирург» отличился Дмитрий Басараб — сердечно-сосудистый хирург Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа. Он занял второе место, уступив врачу из Тюмени.
Напомним, в Белгородской области города Старый Оскол и Губкин остались без детских кардиологов. В Старом Осколе врач ушла в декрет, а в Губкине специалист уволился. На время поиска новых кардиологов в эти города будут возить врачей из Белгороде по специальному графику.