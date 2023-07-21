Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки

Накануне в Белгородской области простились с родителями девочки-подростка. Отпевание погибших проходило в Новом Осколе, а похороны состоялись в хуторе Подольхи. Проститься с парой приехали губернатор Вячеслав Гладков, глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин.