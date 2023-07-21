Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
14-летняя белгородка Ангелина, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, динамика положительная. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, девочка-подросток продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Помощник министра утверждает, что с девочкой работают лучшие врачи.
Накануне в Белгородской области простились с родителями девочки-подростка. Отпевание погибших проходило в Новом Осколе, а похороны состоялись в хуторе Подольхи. Проститься с парой приехали губернатор Вячеслав Гладков, глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин.