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Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки

21 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI

Минздрав РФ оценил состояние пострадавшей на Крымском мосту белгородки

Девочка, пострадавшая во время теракта на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии. Динамика положительная, пишет РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

14-летняя белгородка Ангелина, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии, динамика положительная. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, девочка-подросток продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Помощник министра утверждает, что с девочкой работают лучшие врачи.

Накануне в Белгородской области простились с родителями девочки-подростка. Отпевание погибших проходило в Новом Осколе, а похороны состоялись в хуторе Подольхи. Проститься с парой приехали губернатор Вячеслав Гладков, глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Андрей Гриднев#Крымский мост#Минздрав#Состояние#Динамика#РДКБ#Общество
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