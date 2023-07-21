Детей в российских школах обучат управлению дронами

Как рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации — сенатор Артём Шейкин, предложение выработали в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и направили министру обороны России Сергею Шойгу. В военном ведомстве и Минпросвещения эту инициативу поддержали, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».