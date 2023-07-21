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Детей в российских школах обучат управлению дронами

21 июля 2023, 11:25
Фото: 1MI
Школьников с 1 сентября начнут учить управлению беспилотниками. Обучаться этому они будут на уроках начальной военной подготовки, пишут «Новые известия».
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Школы

С 1 сентября детей в российских школах начнут обучать управлению дронами. Эти навыки школьники получат на на уроках начальной военной подготовки.

Как рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации — сенатор Артём Шейкин, предложение выработали в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и направили министру обороны России Сергею Шойгу. В военном ведомстве и Минпросвещения эту инициативу поддержали, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Шейкина, школьники будут изучать все виды беспилотников, их предназначение, а также тактико-технические характеристики. Учащихся обучат правилам ведения разведки местности и способам противодействия беспилотникам противника.

Ранее идею учить детей управлять БПЛА поддержал и президент Владимир Путин.

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#Наталья Корявых#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Артём Шейкин#Россия#Школы#Образование#Начальная военная подготовка#Управление дронами#Совет Федерации#Беспилотник
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