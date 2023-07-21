Детей в российских школах обучат управлению дронами

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
С 1 сентября детей в российских школах начнут обучать управлению дронами. Эти навыки школьники получат на на уроках начальной военной подготовки.
Как рассказал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации — сенатор Артём Шейкин, предложение выработали в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и направили министру обороны России Сергею Шойгу. В военном ведомстве и Минпросвещения эту инициативу поддержали, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости».
По словам Шейкина, школьники будут изучать все виды беспилотников, их предназначение, а также тактико-технические характеристики. Учащихся обучат правилам ведения разведки местности и способам противодействия беспилотникам противника.
Ранее идею учить детей управлять БПЛА поддержал и президент Владимир Путин.