Что происходит с переходами на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как сообщают в мэрии, необходимость ремонта на этих объектах назрела уже давно. В планах у горадминистрации — обновить напольную плитку, смонтировать потолок, установить систему освещения и заменить все торговые модули.
В настоящее время мы пытаемся переходы систематизировать и привести в общий вид. По итогам работ, я думаю, найдётся арендатор, который захочет доработать и торговые точки. Мы переход не перекрываем, а поделили на две зоны. Отработали в одной зоне — перекинули работы на вторую.
Дмитрий Дунайцев, руководитель департамента строительства и архитектуры
Кроме того, мэрия хочет решить вопрос с постоянным подтоплением подземок. Для этого в них установят специальные отсосы и создадут гидроизоляцию.
Отмечается, что на «Родине» также обновят остановочный павильон. Его оснастят скамьями, электронным табло, информирующим о движении автобусов, и другими объектами.
Пока что, по информации Дунайцева, всё идёт по плану. Завершить работы на двух объектах планируют до 15 сентября. Подробнее — в видео.