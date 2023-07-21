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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

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Что происходит с переходами на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде?

21 июля 2023, 10:25
Фото: Bel.ru
Ремонт подземных переходов в Белгороде

Реконструкция переходов на «Стадионе» и «Родине» продолжается в Белгороде

На данный момент подземные переходы на «Стадионе» и «Родине» частично перекрыты. Дело в том, что прямо сейчас там идут ремонтные работы: поэтапно, чтобы минимизировать неудобства.

Как сообщают в мэрии, необходимость ремонта на этих объектах назрела уже давно. В планах у горадминистрации — обновить напольную плитку, смонтировать потолок, установить систему освещения и заменить все торговые модули.

В настоящее время мы пытаемся переходы систематизировать и привести в общий вид. По итогам работ, я думаю, найдётся арендатор, который захочет доработать и торговые точки. Мы переход не перекрываем, а поделили на две зоны. Отработали в одной зоне — перекинули работы на вторую.
Дмитрий Дунайцев, руководитель департамента строительства и архитектуры

Кроме того, мэрия хочет решить вопрос с постоянным подтоплением подземок. Для этого в них установят специальные отсосы и создадут гидроизоляцию.

Отмечается, что на «Родине» также обновят остановочный павильон. Его оснастят скамьями, электронным табло, информирующим о движении автобусов, и другими объектами.

Пока что, по информации Дунайцева, всё идёт по плану. Завершить работы на двух объектах планируют до 15 сентября. Подробнее — в видео.

С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
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