Брянский школьник Федя поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку

Брянский школьник Фёдор выразил поддержку 14-летней белгородке Ангелине, пострадавшей при теракте на Крымском мосту 17 июля. Сам Фёдор в марте этого года пострадал от украинских диверсантов — получил пулевое ранение, но спас жизни двух девочек.