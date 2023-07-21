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Брянский школьник Федя поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку

21 июля 2023, 11:11
Фото: Bel.ru
Крымский мост
Фёдор, ранее спасший детей во время атаки ДРГ на Брянскую область, выразил поддержку белгородской школьнице, пострадавшей при теракте. Школьник записал видеообращение, разместив его в соцсетях. Об этом сообщает издание «Брянские новости».
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Дети

Брянский школьник Фёдор выразил поддержку 14-летней белгородке Ангелине, пострадавшей при теракте на Крымском мосту 17 июля. Сам Фёдор в марте этого года пострадал от украинских диверсантов — получил пулевое ранение, но спас жизни двух девочек.

Школьник пожелал Ангелине старейшего выздоровления и пообещал стать её защитником.

Ты не одна, вся страна с тобой. Я тоже был в ситуации, когда мне было непросто. Мне помогли ребята со всех уголков нашей страны. Если надо, я буду твоим защитником. Держись и поправляйся.
Фёдор Симоненко

Ранее многие российские публичные личности поддержали осиротевшую 14-летнюю Ангелину. Видео со словами поддержки они публикуют в соцсетях с хештегом #АнгелинаМысТобой. Инициатором акции стала фигуристка Камила Валиева. Вслед за ней белгородку поддержали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза.

Кто из российских звёзд поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку
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#Таисия Некрасова#Мальчик Федя#Фёдор Симоненко#Дети#Крымский мост#Общество#Видеообращение#Белгородская область#Брянская область
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