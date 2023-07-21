Брянский школьник Федя поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку

Posted 21 июля 2023, 11:11
Published 21 июля 2023, 11:11
Modified 21 июля 2023, 11:11
Updated 21 июля 2023, 11:11
Брянский школьник Фёдор выразил поддержку 14-летней белгородке Ангелине, пострадавшей при теракте на Крымском мосту 17 июля. Сам Фёдор в марте этого года пострадал от украинских диверсантов — получил пулевое ранение, но спас жизни двух девочек.
Школьник пожелал Ангелине старейшего выздоровления и пообещал стать её защитником.
Ты не одна, вся страна с тобой. Я тоже был в ситуации, когда мне было непросто. Мне помогли ребята со всех уголков нашей страны. Если надо, я буду твоим защитником. Держись и поправляйся.
Фёдор Симоненко
Ранее многие российские публичные личности поддержали осиротевшую 14-летнюю Ангелину. Видео со словами поддержки они публикуют в соцсетях с хештегом #АнгелинаМысТобой. Инициатором акции стала фигуристка Камила Валиева. Вслед за ней белгородку поддержали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза.