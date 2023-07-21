Бороться с подтоплением переходов в Белгороде будут с помощью водоотсосов и изоляции

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Проблема с подтоплением крайне актуальна для перехода на «Стадионе». Там частично заменят плиты покрытия перехода и сделают гидроизоляцию.
Здесь были явные проблемы — переход подтапливался. В прошлом году была разработана проектная документация, мы её рассмотрели, были внесены изменения. Помимо проекта, разработан эскиз с примерным решением. На входных группах будут навесы, защищающие от осадков.
Дмитрий Дунайцев, руководитель департамента строительства и архитектуры
На данный момент на переходе завершаются демонтажные работы: заменят шесть повреждённых плит перекрытия и две металлические балки, испорченные коррозией.
Что касается перехода на «Родине», то там, по словам представителя компании-подрядчика и директора «СУ-13» Константина Гиммельфарба, обустроят водоотсосы.
Здесь высокие грунтовые воды, поэтому будет установлена станция по откачке воды. Заменены решётки.
Константин Гиммельфарб
Закончить работы планируют к 15 сентября. Как заверил Гиммельфарб, на данный момент готово около 25%.