Белгородцы пытаются продать котят редкой породы

На продаже находились коровы, цыплята, гуси и лошади. Например, пятилетнего мерина Карачаевской породы готовы были отдать за 120 тысяч рублей. Продавались также нубийские козлы и козочки. Разбирали их, судя по всему, весьма быстро, даже по договорной цене. На момент публикации оставалось только одно животное.