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Белгородцы пытаются продать котят редкой породы

21 июля 2023, 06:01
Фото: Midjourney

В Белгородской области продают кошек-эльфов за 100 тысяч рублей

Котят редкой породы выставили на продажу на сайте объявлений.
Сюжет
Роскошь

В Корочанском районе на продажу выставили котят породы двэльф, эльф и бамбино. Стоимость животных оценили в 100 тысяч рублей.

Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру изучили ассортимент предложений из Шебекино на популярном сайте объявлений. Из-за переезда от местных жителей было множество предложений по продаже скота и домашних животных.

На продаже находились коровы, цыплята, гуси и лошади. Например, пятилетнего мерина Карачаевской породы готовы были отдать за 120 тысяч рублей. Продавались также нубийские козлы и козочки. Разбирали их, судя по всему, весьма быстро, даже по договорной цене. На момент публикации оставалось только одно животное.

Котята породы двэльф, эльф и бамбиноКотята породы двэльф, эльф и бамбино
Котята породы двэльф, эльф и бамбиноКотята породы двэльф, эльф и бамбино
Котята породы двэльф, эльф и бамбиноКотята породы двэльф, эльф и бамбино
Котята породы двэльф, эльф и бамбино
Фото: Авито
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#Алина Харина#Животные#Объявления#Продажи#Кошки#Роскошь#Белгородская область
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