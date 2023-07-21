Белгородцы пытаются продать котят редкой породы

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В Корочанском районе на продажу выставили котят породы двэльф, эльф и бамбино. Стоимость животных оценили в 100 тысяч рублей.
Напомним, что ранее журналисты Бел.Ру изучили ассортимент предложений из Шебекино на популярном сайте объявлений. Из-за переезда от местных жителей было множество предложений по продаже скота и домашних животных.
На продаже находились коровы, цыплята, гуси и лошади. Например, пятилетнего мерина Карачаевской породы готовы были отдать за 120 тысяч рублей. Продавались также нубийские козлы и козочки. Разбирали их, судя по всему, весьма быстро, даже по договорной цене. На момент публикации оставалось только одно животное.