Нельзя кормить бездомных кошек и собак? У белгородцев есть вопросы к новым правилам

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Белгородцы критикуют новые правила по содержанию животных. Людей интересует, как их выполнять, если муниципалитеты необходимых для этого условий не обеспечили. В частности, люди жалуются на малое количество площадок для выгула собак.
«Вы реально думаете, что кто-то поведёт за несколько километров гулять собачку, особенно утречком перед работой? Вы реально думаете, что сердобольные граждане, которым искренне жалко кошечек, перестанут кормить их около своего дома? Простите, но эти постановления просто АБСУРДНЫ! Или это приказ гражданам стать бессердечными? Призыв лишиться совести и бросить на голодную смерть животинок?» — написала белгородка Марина Данько.
Женщина попросила пересмотреть постановления, исполнять которые на текущий момент люди не могут. Она утверждает, что опираться необходимо на существующие реалии.
Новым правилам не обрадовались и другие белгородцы. Они интересуются, где площадки для собак, и утверждают, что «властям нужны штрафы». Высказались на этот счёт и люди, которые кормят животных уехавших жителей приграничного Шебекино.
«То есть собак шебекинцев я кормлю за свой счёт и это никого из „слуг народа“ не смутило? А на улице — штраф? Я кормила и буду кормить. Власти меняются, а душу марать я не буду», — написала в комментариях Елена Воронова.
Марине Данько ответил и. о. начальника управления ветеринарии Белгородской области Дмитрий Кравцов. По его словам, законодательством предусмотрено, что при выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при нахождении в общественных местах.
Выгул на обустроенных площадках может осуществляться при свободном перемещении животных, кроме потенциально опасных собак, под ответственностью владельца. Потенциально опасных животных можно выгуливать на поводке и в наморднике. В части кормления: требования к содержанию домашних животных, на которые вы ссылаетесь, не распространяются на животных без владельцев.
Дмитрий Кравцов
Однако ответ белгородцев не устроил. Они интересуются, где об этом написано в постановлении. Более того, люди недовольны и самими площадками для выгула. Они спрашивают о «гарантиях безопасности».
«Вы берёте на себя ответственность за то, что на этих площадках не будет размещён яд нашими „достопочтенными любителями животных“? Установлены ли там камеры видеонаблюдения для исключения таких случаев? Гарантируете ли вы сохранность жизни и здоровья наших животных на основании таких требований?» — поинтересовалась ещё одна пользовательница.
Ответа на этот вопрос от чиновников пока не последовало.
Напомним, ранее в регионе утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. В их числе — запрет на содержание и кормление домашних животных в нежилых помещениях МКД, на подземных парковках, спортивных и детских площадках. Подробнее об этом — в нашем материале.