Нельзя кормить бездомных кошек и собак? У белгородцев есть вопросы к новым правилам

«Вы реально думаете, что кто-то поведёт за несколько километров гулять собачку, особенно утречком перед работой? Вы реально думаете, что сердобольные граждане, которым искренне жалко кошечек, перестанут кормить их около своего дома? Простите, но эти постановления просто АБСУРДНЫ! Или это приказ гражданам стать бессердечными? Призыв лишиться совести и бросить на голодную смерть животинок?» — написала белгородка Марина Данько.