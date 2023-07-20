Заросшую камышом реку в Белгороде не собираются чистить в ближайшие годы

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Белгородец пожаловался в комментариях главе региона Вячеславу Гладкову и мэру города Валентину Демидову на разросшийся камыш в районе улиц Костюкова — Волчанская в Белгороде. Мужчина прикрепил фото и спросил, когда проход к реке очистят.
«А когда в Белгороде будет очищена река Северский Донец? Она почти вся в районе ул. Костюкова/Волчанская заросла камышом», — поинтересовался мужчина.
На комментарий ответил министр природопользования области Роман Татаринцев. Чиновник заявил, что реку чистили в прошлом году. В ближайшие годы очистка участков Северского Донца не предвидится:
Перечень водных объектов, подлежащих очистке, определяется жителями в ходе проведения общественных слушаний, проводимых на территории каждого муниципального образования. В 2022 году проведена очистка реки Северский Донец в городе Белгороде в районе Центрального пляжа и в районе ул. Костюкова. К сожалению, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов очистка участков реки Северский Донец не предусмотрена. Работа по очистке водных объектов будет продолжена в последующие годы.
Роман Татаринцев
Ранее в Белгороде приступили к очистке русла реки Гостёнки. Рабочие привели в порядок километр водного пути, подняв со дна и собрав на берегу почти 600 м³ мусора.
А в прошлом году белгородская мэрия отчиталась об очистке рек, за которые ранее голосовали горожане. Тогда Гостянку, Северский Донец и частично Везёлку очистили от поросли и мусора.