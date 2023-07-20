Взамен разрушенных домов жители приграничья чаще выбирают квартиры в Белгороде

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
По словам Оксаны Козлитиной, несмотря на то, что жители приграничья ранее проживали в частных домах, сейчас они выбирают взамен разрушенного жилья квартиры в Белгороде и районе.
Даже территориально считая, что у нас очень хорошее транспортное сообщение со Строителем, всё равно выбирают Белгород. Старый Оскол и Губкин тоже относительно не пользуются спросом.
Оксана Козлитина
Чиновница рассказала, почему белгородцы чаще выбирают квартиры в городе: у некоторых в Белгороде живут дети и внуки, другим возраст не позволяет ухаживать за частным домом.
Напомним, что получить новое жильё взамен разрушенного согласились 1434 собственника. Ключи от нового жилья получили уже 96 семей.