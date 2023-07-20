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Взамен разрушенных домов жители приграничья чаще выбирают квартиры в Белгороде

20 июля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Другие крупные города — Старый Оскол и Губкин — спросом у белгородцев не пользуются. Подробности сообщила глава регионального министерства строительства Оксана Козлитина во время брифинга.

По словам Оксаны Козлитиной, несмотря на то, что жители приграничья ранее проживали в частных домах, сейчас они выбирают взамен разрушенного жилья квартиры в Белгороде и районе.

Даже территориально считая, что у нас очень хорошее транспортное сообщение со Строителем, всё равно выбирают Белгород. Старый Оскол и Губкин тоже относительно не пользуются спросом.
Оксана Козлитина

Чиновница рассказала, почему белгородцы чаще выбирают квартиры в городе: у некоторых в Белгороде живут дети и внуки, другим возраст не позволяет ухаживать за частным домом.

Напомним, что получить новое жильё взамен разрушенного согласились 1434 собственника. Ключи от нового жилья получили уже 96 семей.

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#Алина Харина#Приграничье#Дома#Квартиры#Компенсация#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина#Белгород#Старый Оскол#Губкин#Строитель
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