Вячеслав Гладков проверил ход строительства соцобъектов в Корочанском районе

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Корочанском районе капитально ремонтируют Мелиховскую среднюю общеобразовательную школу. Образовательное учреждение рассчитано на 400 мест. В настоящий момент на объекте завершаются демонтажные работы, проводится ремонт и гидроизоляция фундаментов и цокольного этажа, а также замена кровли. Внутри школы строители штукатурят стены, прокладывают сети электроснабжения и перестилают полы.
Во время работ были выявлены технические особенности, которые усложняют восстановление кровли и фундаментов. Из-за этого финансирование работ будет увеличено.
В ходе поездки Вячеслав Гладков поручил региональному министерству образования договориться с федеральным центром о переносе срока сдачи объекта.
Учреждение ремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».
В селе Погореловка идёт строительство культурно-спортивного центра. В двухэтажном здании оборудуют спортзал для волейбола, баскетбола и мини-футбола, хореографическую студию и фитнес-площадку с тренажёром. Губернатор отметил, что динамика строительства объекта хорошая: «Уверен, что к Новому году у погореловцев будет настоящий подарок к празднику». Объект возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Также в Корочанском районе идёт строительство двух новых корпусов в сельскохозяйственном техникуме, однако работы отстают от графика.
На данный момент только вбиты сваи. Договорились с подрядчиком, что, если к сентябрю не начнётся хотя бы формирование колонн, то работы оплачивать не будем, а строительную организацию поменяем вне зависимости от погодных условий и прочих сложностей.
Вячеслав Гладков
Кроме того, в районном центре завершается строительство культурно-спортивного центра и парка «Молодёжный». В центре сейчас уже облицовывают стены плиткой, укладывают напольное покрытие, устанавливают двери. Объект должны открыть осенью. В центре разместят зону выставок, спортивный и актовый залы, творческие студии, а также пространство для бракосочетаний.
Парк «Молодёжный» планируется открыть ко Дню Корочанского района. Вячеслав Гладков отметил, что в парке получилось современное городское пространство с набережной, качелями, детскими и спортивными площадками.
Отметим, что грант на благоустройство парка был получен благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.