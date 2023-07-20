Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

Вячеслав Гладков проверил ход строительства соцобъектов в Корочанском районе

20 июля 2023, 11:34
Фото: правительство Белгородской области
Глава региона побывал на месте строительства культурно-спортивного центра, корпусов сельхозтехникума, а также проверил капремонт школы.

В Корочанском районе капитально ремонтируют Мелиховскую среднюю общеобразовательную школу. Образовательное учреждение рассчитано на 400 мест. В настоящий момент на объекте завершаются демонтажные работы, проводится ремонт и гидроизоляция фундаментов и цокольного этажа, а также замена кровли. Внутри школы строители штукатурят стены, прокладывают сети электроснабжения и перестилают полы.

Во время работ были выявлены технические особенности, которые усложняют восстановление кровли и фундаментов. Из-за этого финансирование работ будет увеличено.

В ходе поездки Вячеслав Гладков поручил региональному министерству образования договориться с федеральным центром о переносе срока сдачи объекта.

Учреждение ремонтируют в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».

Фото: правительство Белгородской области

В селе Погореловка идёт строительство культурно-спортивного центра. В двухэтажном здании оборудуют спортзал для волейбола, баскетбола и мини-футбола, хореографическую студию и фитнес-площадку с тренажёром. Губернатор отметил, что динамика строительства объекта хорошая: «Уверен, что к Новому году у погореловцев будет настоящий подарок к празднику». Объект возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: правительство Белгородской области

Также в Корочанском районе идёт строительство двух новых корпусов в сельскохозяйственном техникуме, однако работы отстают от графика.

На данный момент только вбиты сваи. Договорились с подрядчиком, что, если к сентябрю не начнётся хотя бы формирование колонн, то работы оплачивать не будем, а строительную организацию поменяем вне зависимости от погодных условий и прочих сложностей.
Вячеслав Гладков

Кроме того, в районном центре завершается строительство культурно-спортивного центра и парка «Молодёжный». В центре сейчас уже облицовывают стены плиткой, укладывают напольное покрытие, устанавливают двери. Объект должны открыть осенью. В центре разместят зону выставок, спортивный и актовый залы, творческие студии, а также пространство для бракосочетаний.

Парк «Молодёжный» планируется открыть ко Дню Корочанского района. Вячеслав Гладков отметил, что в парке получилось современное городское пространство с набережной, качелями, детскими и спортивными площадками.

Отметим, что грант на благоустройство парка был получен благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Читайте также:
Гладков рассказал о программе ремонта мостов в Белгородской областиГладков рассказал о ходе капитального ремонта домов и дорог в Белгородской областиВячеслав Гладков проверил ход строительства спортивных объектов в Белгороде
#Алина Харина#Капремонт школы#Строительные работы#Культурный центр#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Корочанский район#Вячеслав Гладков#Касается каждого
Подпишитесь
В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару
Сегодня, 11:58
Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области
Сегодня, 07:54
Пострадавшие дома и сельхозпредприятие: Белгородскую область вновь обстреляли
Сегодня, 10:21
Кто из российских звёзд поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку
Сегодня, 13:13
Листовки Avon в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков проверят силовики
Сегодня, 07:36
Как «мирно» жить в Белгороде под обстрелами и не сойти с ума: советы психолога
Сегодня, 06:00