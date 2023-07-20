Вячеслав Гладков проверил ход строительства соцобъектов в Корочанском районе

В селе Погореловка идёт строительство культурно-спортивного центра. В двухэтажном здании оборудуют спортзал для волейбола, баскетбола и мини-футбола, хореографическую студию и фитнес-площадку с тренажёром. Губернатор отметил, что динамика строительства объекта хорошая: «Уверен, что к Новому году у погореловцев будет настоящий подарок к празднику». Объект возводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».