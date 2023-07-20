Вы любите розы? Мэрия Белгорода закупает цветы на 12,8 млн рублей

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Поставить розы необходимо будет в течение десяти дней с момента заключения контракта. Цветы должны быть следующих видов:
Итого мэрия закупает 8375 рассад роз. Средняя стоимость одной — 1,5 тыс. рублей. Отмечается, что объекты должны быть новыми и не бывшими в использовании.
Искать поставщика готовы до 27 июля. Адрес, куда растения нужно поставить, — Сосновка, 19. Там расположено здание Белгорблагоустройства.