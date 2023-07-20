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Вы любите розы? Мэрия Белгорода закупает цветы на 12,8 млн рублей

20 июля 2023, 14:50
Фото: 1MI

На высадку роз в Белгороде потратят 12,8 млн рублей

Согласно документам на сайте госзакупок, мэрия Белгорода планирует приобрести «посадочный материал» за 12,8 млн рублей. В перечень необходимых по замыслу горадминистрации объектов входят розы семи видов.

Поставить розы необходимо будет в течение десяти дней с момента заключения контракта. Цветы должны быть следующих видов:

  • Stephanie Baronin zu Guttenberg: бутоны белого цвета с абрикосовым центром, кустовая, количество — 3760 штук;
  • Alexander von Humboldt: бутоны красного цвета в количестве 245 штук;
  • Maxi Vita: розовые бутоны, 1750 штук;
  • Stephanie Baronin zu Guttenberg: белые и кремовые бутоны в количестве 920 штук;
  • Glad Tidings: ещё одни красные розы, количество — 1185 штук;
  • Alexandra-Princesse de Luxembourg: ещё 235 красных роз;
  • Jazz: 280 медно-оранжевых и персиковых роз.

Итого мэрия закупает 8375 рассад роз. Средняя стоимость одной — 1,5 тыс. рублей. Отмечается, что объекты должны быть новыми и не бывшими в использовании.

Искать поставщика готовы до 27 июля. Адрес, куда растения нужно поставить, — Сосновка, 19. Там расположено здание Белгорблагоустройства.

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