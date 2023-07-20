Водителей Белгорода предупредили об очередном отключении светофоров

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Белгороде 20 июля отключили светофоры на пересечении улиц Магистральная и Молодёжная. Причина — плановые работы на сетях электроснабжения.
Завершить работы планируют до 17:00. До этого времени водителей просят руководствоваться знаками приоритета и сигналами регулировщика.
Об отключении светофоров ЦОДД предупреждал и накануне. Так, не работали устройства на пересечениях проспекта Ватутина с улицей 5-го Августа и бульваром 1-го Салюта, Победы — Чумичова, Магистральная — Молодёжная, Корочанская — Производственная, а также на пересечении Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, улиц
Харьковская и Супруновская.