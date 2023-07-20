Водителей Белгорода предупредили об очередном отключении светофоров

Об отключении светофоров ЦОДД предупреждал и накануне. Так, не работали устройства на пересечениях проспекта Ватутина с улицей 5-го Августа и бульваром 1-го Салюта, Победы — Чумичова, Магистральная — Молодёжная, Корочанская — Производственная, а также на пересечении Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, улиц

Харьковская и Супруновская.