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В Туапсе открыли мемориал погибшим героям с журавлями от белгородского мастера

20 июля 2023, 13:21
Фото: кадр из видео телеканала «Кубань 24»
Стела с журавлями в Туапсе
В Краснодарском крае открылся памятник, посвящённый погибшим солдатам разных времён. Металлическую стелу изготавливали более года, сообщает «Кубань 24». Кузнецы из шести стран объединились для её создания. Участие принял и белгородский мастер.

Стелу «Смерч журавлей», посвящённую воинам, погибшим в разные годы — от Великой Отечественной войны до СВО — установили на Аллее героев в Туапсе. Жители города возлагают к мемориалу цветы.

Автор идеи и скульптор Денис Мильченко посвятил её брату, погибшему в ходе СВО, а также всем защитникам Отечества. По его задумке, 270 кованных журавлей олицетворяют собой души погибших солдат, а смерч — это военная стихия, уносящая героев в небо.

Работа над монументом велась около года, участие приняли мастера из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Израиля, Германии и Канарских островов.

«Я увидел много слёз на глазах людей. Понимаю, что дело было сделано не зря. Передадим память следующему поколению, как нам передавали. Будем помнить ребят», — пояснил автор идеи и кузнец Денис Мильченко.

Житель Белгорода Андрей Константиновский также прислал семь журавлей от Гильдии кузнецов Донбасса. Мужчина раньше жил в ДНР, переехал в Белгород в 2014 году.

Журавлей белгородского мастера включат в памятник погибшим героям СВО в Туапсе
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#Таисия Некрасова#Журавли#Стела#Белгородская область#Памятник#Туапсе#Краснодарский край#СВО#Монумент#Кузнец#Общество#Спецоперация
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