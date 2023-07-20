В Туапсе открыли мемориал погибшим героям с журавлями от белгородского мастера

Автор идеи и скульптор Денис Мильченко посвятил её брату, погибшему в ходе СВО, а также всем защитникам Отечества. По его задумке, 270 кованных журавлей олицетворяют собой души погибших солдат, а смерч — это военная стихия, уносящая героев в небо.