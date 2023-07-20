В Туапсе открыли мемориал погибшим героям с журавлями от белгородского мастера

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Стелу «Смерч журавлей», посвящённую воинам, погибшим в разные годы — от Великой Отечественной войны до СВО — установили на Аллее героев в Туапсе. Жители города возлагают к мемориалу цветы.
Автор идеи и скульптор Денис Мильченко посвятил её брату, погибшему в ходе СВО, а также всем защитникам Отечества. По его задумке, 270 кованных журавлей олицетворяют собой души погибших солдат, а смерч — это военная стихия, уносящая героев в небо.
Работа над монументом велась около года, участие приняли мастера из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Израиля, Германии и Канарских островов.
«Я увидел много слёз на глазах людей. Понимаю, что дело было сделано не зря. Передадим память следующему поколению, как нам передавали. Будем помнить ребят», — пояснил автор идеи и кузнец Денис Мильченко.
Житель Белгорода Андрей Константиновский также прислал семь журавлей от Гильдии кузнецов Донбасса. Мужчина раньше жил в ДНР, переехал в Белгород в 2014 году.