В Минпромторге предложили ограничить закупки зарубежного медицинского оборудования

В Минпромторге, в свою очередь, заверили, что окончательное решение еще не было принято, и пообещали учесть обратную связь, полученную от населения и организаций. Сегодня в ведомстве состоялась встреча представителей компаний, производящих медицинское оборудование, с врачами и сотрудниками фондов. На ней обсуждали сам проект и все возникающие в связи с ним вопросы.