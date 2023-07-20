Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
СМИ и представители общественности сначала негативно отреагировали на инициативу, но затем, проанализировав ситуацию, они пришли к выводу, что данная мера является необходимой.
По данным, предоставленным независимым изданием EU-Chronicle (Брюссель), производитель изделий медицинского назначения из Соединенных Штатов General-Electric HealthCare в ближайшее время может фактически стать монополистом по ввозу сложного медицинского оборудования на рынок Российской Федерации. Об этом пишут Новые Известия.
Российский рынок уже покинули несколько крупных производителей медицинской техники и медоборудования, такие как Philips, Siemens и Canon.
GE же, в свою очередь, довела до сведения российских дилеров, что может даже увеличить поставки в Россию, фактически став монополистом, а это недопустимо с точки зрения сложившейся геополитической ситуации.
Несмотря на непростые обстоятельства, общественность все же заявила о несогласии с инициированным Минпромторгом запретом на приобретение зарубежных аппаратов ИВЛ. Сотрудники девяти благотворительных фондов России («АдВита», «Вера», «Кораблик», «Живи сейчас» и пр.) направили в ведомство соответствующее письмо.
В Минпромторге, в свою очередь, заверили, что окончательное решение еще не было принято, и пообещали учесть обратную связь, полученную от населения и организаций. Сегодня в ведомстве состоялась встреча представителей компаний, производящих медицинское оборудование, с врачами и сотрудниками фондов. На ней обсуждали сам проект и все возникающие в связи с ним вопросы.
В соответствии с правительственным постановлением № 616 от 30 апреля 2020 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию затронет только несколько видов аппаратов ИВЛ, имеющих российские аналоги, успешно применяемые в медицинских учреждениях. Кроме того, запрет не будет распространяться на частные медицинские организации и благотворительные фонды, заверили в Минпромторге.
На данный момент в России ежегодно производится до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ, при этом среднегодовая потребность в них составляет 2 700 единиц. Согласно информации Минпромторга, существующими мощностями полностью обеспечиваются внутренние нужды медучреждений страны. Основными российскими производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» Государственной корпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», обеспечивающие поставки свыше 35% аппаратов от общего их количества. Помимо перечисленных предприятий, такое оборудование изготавливается на производствах ООО «Медпром», ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «ТМТ» и прочих.
Сообщается, что в годы пандемии израильские спецслужбы скупали аппараты ИВЛ с целью создания искусственного дефицита, в связи с чем российский премьер Михаил Мишустин дал поручение срочно увеличить объемы отечественного производства ИВЛ во избежание образования их нехватки.
Кроме прочего, у Российской Федерации имелись стратегические запасы и необходимые производственные мощности, в короткие сроки обеспечившие производство крупных партий аппаратов ИВЛ. Сейчас важной задачей является оптимизация мощностей для обеспечения нужд и требований врачей и пациентов за счет производства отечественного оборудования.