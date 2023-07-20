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В Госдуме одобрили поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

20 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Депутаты одобрили повышение штрафа за неявку и штрафы для юрлиц за неоказание содействия военкоматам. В случае принятия окончательного решения за неявку россиянам грозят штрафы до 50 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».
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Госдума

В комитете Госдумы по госстроительству одобрили ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП в части повышения штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Штрафы коснутся как гражданских, так и юридических лиц.

В числе поправок — повышение штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины до 50 тыс. рублей. На текущий момент его размер составляет 500-3000 рублей. Штрафовать обещают также за неоповещение военкомата о выезде сроком более трёх месяцев — на 10-20 тыс. рублей. Пока санкции за это в КоАП не предусмотрены.

Россиян готовы штрафовать за неоповещение об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы и выезде из страны более чем на полгода. За это в случае утверждения поправок придётся заплатить до 20 тыс. рублей. Пока размер штрафа — от 500 до 3 тыс. рублей.

Предполагается, что появится и новая статья о неоказании содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации. Юрлиц обещают штрафовать до 500 тыс. рублей за это нарушение. Могут повысить штрафы по статье о непредставлении в военкомат списков граждан, подлежащих постановке на учёт, — до 400 тыс. рублей. Аналогичная сумма будет и за неоповещение граждан о вызове в военкомат для юридических лиц.

В ТАСС добавили, что изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года.

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#Неявка#Россия#Госдума#Общество#Штрафы#Военкомат#Изменения#Коап#Юридические лица#Наталья Корявых
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