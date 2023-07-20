В Госдуме одобрили поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

Предполагается, что появится и новая статья о неоказании содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации. Юрлиц обещают штрафовать до 500 тыс. рублей за это нарушение. Могут повысить штрафы по статье о непредставлении в военкомат списков граждан, подлежащих постановке на учёт, — до 400 тыс. рублей. Аналогичная сумма будет и за неоповещение граждан о вызове в военкомат для юридических лиц.