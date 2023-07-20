bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июля 2023, 09:38

Published 20 июля 2023, 09:38

Modified 20 июля 2023, 09:40

Updated 20 июля 2023, 09:40

В Госдуме одобрили поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

В Госдуме одобрили поправки об увеличении штрафов за неявку в военкомат

20 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Госдума
Депутаты одобрили повышение штрафа за неявку и штрафы для юрлиц за неоказание содействия военкоматам. В случае принятия окончательного решения за неявку россиянам грозят штрафы до 50 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

В комитете Госдумы по госстроительству одобрили ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП в части повышения штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Штрафы коснутся как гражданских, так и юридических лиц.

В числе поправок — повышение штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины до 50 тыс. рублей. На текущий момент его размер составляет 500-3000 рублей. Штрафовать обещают также за неоповещение военкомата о выезде сроком более трёх месяцев — на 10-20 тыс. рублей. Пока санкции за это в КоАП не предусмотрены.

Россиян готовы штрафовать за неоповещение об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы и выезде из страны более чем на полгода. За это в случае утверждения поправок придётся заплатить до 20 тыс. рублей. Пока размер штрафа — от 500 до 3 тыс. рублей.

Предполагается, что появится и новая статья о неоказании содействия военкоматам в их работе при объявлении мобилизации. Юрлиц обещают штрафовать до 500 тыс. рублей за это нарушение. Могут повысить штрафы по статье о непредставлении в военкомат списков граждан, подлежащих постановке на учёт, — до 400 тыс. рублей. Аналогичная сумма будет и за неоповещение граждан о вызове в военкомат для юридических лиц.

В ТАСС добавили, что изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года.

Песков объяснил рассылку повесток в военкоматы в нескольких регионах
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Путин подписал закон об электронных повесткахЮность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?Что думают белгородцы об электронных повестках
#Общество#Штрафы#Госдума#Россия#Изменения#Юридические лица#Военкомат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика