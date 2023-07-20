В Белгородской области прощаются с погибшей на Крымском мосту семейной парой

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Новом Осколе прощаются с Натальей Кулик и её мужем Алексеем. Они погибли в результате теракта на Крымском мосту 17 июля. В городе готовятся к отпеванию и похоронам супругов.
Траурная церемония проходит в часовне. Проститься с семьёй Кулик пришли жители соседних домов, друзья, родственники, коллеги. На входе установили мемориал с фотографиями погибших Алексея и Натальи. На месте дежурят медработники, которые оказывают медицинскую помощь родителям погибших.
Как уточнили в издании, собравшиеся на церемонии прощания приносят много венков и цветов.
У семейной пары осталась 14-летняя дочь. Девочку, пострадавшую на Крымском мосту, перевезли в Москву. Она продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике. Состояние юной белгородки остаётся стабильным.