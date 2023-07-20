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В Белгородской области прощаются с погибшей на Крымском мосту семейной парой

20 июля 2023, 07:48
Фото: кадр из видео РИА «Новости»
Подготовка к отпеванию и похоронам погибших на Крымском мосту белгородцев
В Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Кулик, которые погибли во время теракта 17 июля в Крыму. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Подробности сообщает РИА «Новости».

В Новом Осколе прощаются с Натальей Кулик и её мужем Алексеем. Они погибли в результате теракта на Крымском мосту 17 июля. В городе готовятся к отпеванию и похоронам супругов.

Траурная церемония проходит в часовне. Проститься с семьёй Кулик пришли жители соседних домов, друзья, родственники, коллеги. На входе установили мемориал с фотографиями погибших Алексея и Натальи. На месте дежурят медработники, которые оказывают медицинскую помощь родителям погибших.

Как уточнили в издании, собравшиеся на церемонии прощания приносят много венков и цветов.

У семейной пары осталась 14-летняя дочь. Девочку, пострадавшую на Крымском мосту, перевезли в Москву. Она продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике. Состояние юной белгородки остаётся стабильным.

Пострадавшую на Крымском мосту белгородку будут лечить в ведущей федеральной клинике
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#Белгородская область#Новый Оскол#Крым#Крымский мост#Похороны#Прощание#Наталья Корявых#Отпевание#Теракт#Общество
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