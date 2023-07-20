В Белгородской области прощаются с погибшей на Крымском мосту семейной парой

В Новом Осколе готовятся к отпеванию и похоронам Натальи и Алексея Кулик, которые погибли во время теракта 17 июля в Крыму. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Подробности сообщает РИА «Новости».

Сюжет Крымский мост