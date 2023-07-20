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В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару

20 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI
Отпевали Наталью и Алексея Кулик в Новом Осколе, а похоронили в Подольхах, пишут белгородские «Аргументы и факты».

Белгородцы попрощались с погибшей на Крымском мосту семейной парой из Новооскольского горокруга. Отпевание Натальи и Алексея Кулик проходило в Новом Осколе, а похоронили их в хуторе Подольхи.

В «АиФ-Белгород» сообщили, что соседи, коллеги, родственники и знакомые семьи собрались около их дома. Люди несли венки и цветы. Как рассказали соседи, множество местных жителей пришли проводить семейную пару в последний путь.

Издание пишет, что попрощаться с Натальей и Алексеем пришли около 100 человек. Среди тех, кто пришёл на похороны, были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования.

Добавим, что выжившая после происшествия дочь семейной пары проходит лечение в Москве.

В Белгородской области прощаются с погибшей на Крымском мосту семейной парой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Крымский мост#Похороны#Прощание#Общество#Наталья Кулик#Алексей Кулик
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