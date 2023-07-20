В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару

Издание пишет, что попрощаться с Натальей и Алексеем пришли около 100 человек. Среди тех, кто пришёл на похороны, были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования.