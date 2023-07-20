В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Белгородцы попрощались с погибшей на Крымском мосту семейной парой из Новооскольского горокруга. Отпевание Натальи и Алексея Кулик проходило в Новом Осколе, а похоронили их в хуторе Подольхи.
В «АиФ-Белгород» сообщили, что соседи, коллеги, родственники и знакомые семьи собрались около их дома. Люди несли венки и цветы. Как рассказали соседи, множество местных жителей пришли проводить семейную пару в последний путь.
Издание пишет, что попрощаться с Натальей и Алексеем пришли около 100 человек. Среди тех, кто пришёл на похороны, были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования.
Добавим, что выжившая после происшествия дочь семейной пары проходит лечение в Москве.