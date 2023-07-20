В Белгороде может появиться приют для кошек

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову поступило интересное предложение от местной жительницы. Женщина отметила, что в городе есть приюты для собак, но ни один не предназначен для кошек.
У меня есть интересная идея, но без поддержки и финансирования администрации я сама не смогу её осуществить. Надо, наверное, на приём записаться и обсудить.
добавила белгородка
Мэру такое замечание пришлось по душе, и он посоветовал женщине связаться с ним.
Жду Вас на личном приёме. Записывайтесь, обсудим. Либо в личные сообщения оставьте свои контакты, приглашу Вас обсудить идею.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Примечательно, что ранее мэру Белгорода уже поступало подобное предложение. На личном приёме в январе 2023 года Валентин Демидов принял женщину, предложившую открыть приют для кошек, в котором можно было бы пообщаться и поиграть с животными.
На тот момент проект уже изучали эксперты, искали локацию. Однако после этого про приют для кошек пока не упоминалось.