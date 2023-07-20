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В Белгороде байкерам передадут в безвозмездное пользование здание на Садовой

20 июля 2023, 15:00
Фото: 1MI
Также депутаты рассмотрят передачу помещений организации ветеранов и Творческому союзу художников. Вопрос о передаче помещений рассмотрят во время сессии горсовета.

Горсовет Белгорода планирует передать в безвозмездное пользование на 20 лет нежилое здание на улице Садовой мотоклубу «Оплот». Передача помещения запланирована для осуществления клубом деятельности в области физкультуры и мотоциклетного спорта.

Помимо этого, передать в безвозмездное пользование планируется нежилое здание на улице Калинина, 1. Помещение может получить Белгородская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Здание передадут в пользование на пять лет.

Кроме того, получить помещение на аналогичный срок может региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз художников России» для размещения творческих мастерских. Речь идёт о нежилом помещении на проспекте Славы, 5 и встроенном помещении на улице Губкина, 24. Региональное отделение «Творческого Союза художников России» может получить помещение на Шершнёва, 11 для организации выставок.

Для организации работы физкультурно-оздоровительного центра для детей с ОВЗ помещение планируют передать общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Помещение на улице Чехова, 24 готовы передать в безвозмездное пользование на 10 лет.

Также во время сессии горсовета рассмотрят вопрос передачи в собственность Белгородской области помещения на улице Королёва, 10. Кроме того, в безвозмездное пользование планируется передать помещение на улице Октябрьской, 58а Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Агентству будет предложено принять имущество в собственность Российской Федерации.

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#Алина Харина#Нежилые помещения#Передача#Безвозмездное пользование#Горсовет#Депутаты Белгорода#Новости Белгорода#Белгород#Город
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