В Белгороде байкерам передадут в безвозмездное пользование здание на Садовой

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Горсовет Белгорода планирует передать в безвозмездное пользование на 20 лет нежилое здание на улице Садовой мотоклубу «Оплот». Передача помещения запланирована для осуществления клубом деятельности в области физкультуры и мотоциклетного спорта.
Помимо этого, передать в безвозмездное пользование планируется нежилое здание на улице Калинина, 1. Помещение может получить Белгородская местная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Здание передадут в пользование на пять лет.
Кроме того, получить помещение на аналогичный срок может региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз художников России» для размещения творческих мастерских. Речь идёт о нежилом помещении на проспекте Славы, 5 и встроенном помещении на улице Губкина, 24. Региональное отделение «Творческого Союза художников России» может получить помещение на Шершнёва, 11 для организации выставок.
Для организации работы физкультурно-оздоровительного центра для детей с ОВЗ помещение планируют передать общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Помещение на улице Чехова, 24 готовы передать в безвозмездное пользование на 10 лет.
Также во время сессии горсовета рассмотрят вопрос передачи в собственность Белгородской области помещения на улице Королёва, 10. Кроме того, в безвозмездное пользование планируется передать помещение на улице Октябрьской, 58а Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Агентству будет предложено принять имущество в собственность Российской Федерации.