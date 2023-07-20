В Белгороде байкерам передадут в безвозмездное пользование здание на Садовой

Кроме того, получить помещение на аналогичный срок может региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз художников России» для размещения творческих мастерских. Речь идёт о нежилом помещении на проспекте Славы, 5 и встроенном помещении на улице Губкина, 24. Региональное отделение «Творческого Союза художников России» может получить помещение на Шершнёва, 11 для организации выставок.