Собственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и Турции

По информации Оксаны Козлитиной, властям удалось найти порядка 100 собственников из приграничья, чьё жильё было разрушено во время обстрелов. По словам чиновницы, некоторые собственники находятся за пределами области или в других странах. В таких случаях, отмечает Козлитина, найти человека сложно.