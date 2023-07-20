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Собственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и Турции

20 июля 2023, 08:27
Фото: 1MI

Власти нашли около 100 собственников жилья в белгородском приграничье

Многие собственники находились на вахтах, в других регионах и странах. Об этом в ходе брифинга рассказала министр строительства области Оксана Козлитина.

По информации Оксаны Козлитиной, властям удалось найти порядка 100 собственников из приграничья, чьё жильё было разрушено во время обстрелов. По словам чиновницы, некоторые собственники находятся за пределами области или в других странах. В таких случаях, отмечает Козлитина, найти человека сложно.

Есть те, которые находятся на территории Украины, есть кто-то в Италии и Турции. Недавно мы нашли собственника в Турции. В ближайшее время постарается вернуться и воспользоваться правом компенсации за утраченное жильё. Отрабатываем это, где-то через родственников, соседей.
Оксана Козлитина

Напомним, что с конкретным жильём взамен утраченного определились 1087 белгородцев из приграничья. Уведомления о возможности получить данную компенсацию дошли до 1487 собственников.

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#Алина Харина#Приграничье#Дома#Собственники#Разрушения#Общество#Компенсация#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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