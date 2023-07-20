Собственников разрушенного в белгородском приграничье жилья находят в Италии и Турции

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По информации Оксаны Козлитиной, властям удалось найти порядка 100 собственников из приграничья, чьё жильё было разрушено во время обстрелов. По словам чиновницы, некоторые собственники находятся за пределами области или в других странах. В таких случаях, отмечает Козлитина, найти человека сложно.
Есть те, которые находятся на территории Украины, есть кто-то в Италии и Турции. Недавно мы нашли собственника в Турции. В ближайшее время постарается вернуться и воспользоваться правом компенсации за утраченное жильё. Отрабатываем это, где-то через родственников, соседей.
Оксана Козлитина
Напомним, что с конкретным жильём взамен утраченного определились 1087 белгородцев из приграничья. Уведомления о возможности получить данную компенсацию дошли до 1487 собственников.