РЭО: Цифровые модели схем обращения с отходами помогают сэкономить миллионы рублей

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, использование этой разработки помогло регионам сэкономить до 50 миллионов рублей бюджетных средств. Кроме того, этот инструмент позволяет моделировать сценарии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами, передает gorod55.ru.
Отмечается, что с помощью этого решения был впервые оцифрован такой объем данных и актуализированы сведения об источниках образования отходов и местах их накопления. Вероятно, что количество пользователей разработки РЭО до конца этого года вырастет до 20 регионов.
О том, что этот инструмент востребован, говорит и исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова. По ее словам, любой регион может разработать и индивидуальный вариант территориальной схемы.
«Сохраняются возможности для предложения и развития различных программных решений. Со стороны РЭО — это серьезная поддержка для регионов», — добавила она.
Отмечается, что такие решения помогут отрасли в формировании экономики замкнутого цикла в России.