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РЭО: Цифровые модели схем обращения с отходами помогают сэкономить миллионы рублей

20 июля 2023, 19:30
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор разработал цифровое решение для создания электронных моделей территориальных схем обращения с отходами. В этом году им воспользовались в ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ингушетии, Мурманской, Запорожской, Херсонской, Курганской, Калининградской областях.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, использование этой разработки помогло регионам сэкономить до 50 миллионов рублей бюджетных средств. Кроме того, этот инструмент позволяет моделировать сценарии развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами, передает gorod55.ru.

Отмечается, что с помощью этого решения был впервые оцифрован такой объем данных и актуализированы сведения об источниках образования отходов и местах их накопления. Вероятно, что количество пользователей разработки РЭО до конца этого года вырастет до 20 регионов.

О том, что этот инструмент востребован, говорит и исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова. По ее словам, любой регион может разработать и индивидуальный вариант территориальной схемы.

«Сохраняются возможности для предложения и развития различных программных решений. Со стороны РЭО — это серьезная поддержка для регионов», — добавила она.

Отмечается, что такие решения помогут отрасли в формировании экономики замкнутого цикла в России.

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