Пьяный белгородец забил до смерти пожилого отца

Ранее сообщалось, что курянин ударил топором приятеля из Старого Оскола во время застолья. Молодой человек остался жив и проходит лечение, а подозреваемого задержала полиция. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.