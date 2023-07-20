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Пьяный белгородец забил до смерти пожилого отца

20 июля 2023, 07:26
Фото: 1MI
Сын поругался с отцом и напал на него, нанося удары металлическим предметом по голове. О трагедии сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Происшествие случилось 17 июля прошлого года в Старом Осколе. В ту ночь изрядно выпивший 51-летний мужчина поссорился с 86-летним отцом. Сын нанёс старику три удара металлическим предметом по голове. Потерпевший упал на пол, но избиение продолжилось. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Старооскольский городской суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ранее сообщалось, что курянин ударил топором приятеля из Старого Оскола во время застолья. Молодой человек остался жив и проходит лечение, а подозреваемого задержала полиция. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее судимый курянин ударил топором приятеля из Старого Оскола во время застолья
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#Таисия Некрасова#Уголовное дело#Происшествия#Отец#Сын#Избиение#Алкогольное опьянение#Белгородская область#Старый Оскол#Суд
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