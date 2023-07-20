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Пострадавшую на Крымском мосту белгородку будут лечить в ведущей федеральной клинике

20 июля 2023, 06:42
Фото: iz.ru

Пострадавшую на Крымском мосту юную белгородку перевезли в Москву

14-летняя Ангелина, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава РФ. Состояние девочки-подростка остаётся стабильным.

14-летнюю белгородку Ангелину, пострадавшую из-за теракта на Крымском мосту, доставили на лечение в Москву. Девочка продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике — РДКБ Минздрава РФ.

Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов, во время эвакуации состояние ребёнка было стабильным. Девочку перевозили бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Врачи надеются на скорейшее выздоровление юной белгородки.

Ранее сообщалось, что жители Крыма предложили Ангелине пожить у моря. Неравнодушная жительница Евпатории предложила её семье отдохнуть в их апартаментах у моря. Губернатор Вячеслав Гладков оценил инициативу.

14-летнюю Ангелину привезли на дальнейшее лечение в Москву
Видео: iz.ru
Пострадавшую на Крымском мосту белгородскую девочку перевезут на лечение в Москву
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