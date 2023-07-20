Пострадавшую на Крымском мосту белгородку будут лечить в ведущей федеральной клинике

Пострадавшую на Крымском мосту юную белгородку перевезли в Москву

14-летняя Ангелина, которая пострадала при теракте на Крымском мосту, продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава РФ. Состояние девочки-подростка остаётся стабильным.