Пострадавшую на Крымском мосту белгородку будут лечить в ведущей федеральной клинике

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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14-летнюю белгородку Ангелину, пострадавшую из-за теракта на Крымском мосту, доставили на лечение в Москву. Девочка продолжит лечение в ведущей детской федеральной клинике — РДКБ Минздрава РФ.
Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов, во время эвакуации состояние ребёнка было стабильным. Девочку перевозили бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Врачи надеются на скорейшее выздоровление юной белгородки.
Ранее сообщалось, что жители Крыма предложили Ангелине пожить у моря. Неравнодушная жительница Евпатории предложила её семье отдохнуть в их апартаментах у моря. Губернатор Вячеслав Гладков оценил инициативу.