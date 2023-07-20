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Похороны погибших белгородцев, поддержка Ангелины и обстрелы: итоги дня

20 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару, осиротевшую Ангелину поддерживают звёзды и лечат столичные врачи, а из-за обстрелов в регионе за день пострадало несколько домов.

Похороны белгородцев

20 июля в Новооскольском горокруге состоялись похороны семейной пары, погибшей в результате теракта на Крымском мосту. Наталью и Алексея Кулик отпевали в Новом Осколе, сами похороны прошли в хуторе Подольхи.

На траурной церемонии присутствовали соседи, коллеги, родственники и знакомые семьи. Они собирались около дома. Люди несли венки и цветы. По словам соседей, множество местных жителей пришли проводить семейную пару в последний путь.

Попрощаться с четой Кулик пришли порядка 100 человек. В их числе были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования. По данным РИА «Новости», на похоронах присутствовал и губернатор Вячеслав Гладков.

Издание пишет, что отпевание проходило в часовне в Новом Осколе. На входе установили мемориал с фотографиями погибших Алексея и Натальи. На месте дежурили медработники — родителям погибших понадобилась их помощь.

В Белгородской области похоронили погибшую на Крымском мосту семейную пару
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Поддержка Ангелины

Пострадавшую из-за теракта на Крымском мосту 17 июля юную белгородку Ангелину будут лечить столичные врачи. Девочку из Краснодара перевезли в ведущую детскую федеральную клинику — РДКБ Минздрава РФ.

Анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов рассказал, что эвакуацию девочка перенесла нормально — её состояние осталось стабильным. Перевозили Ангелину бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Врачи надеются, что подросток скоро выздоровеет.

Тем временем девочку поддерживают российские знаменитости. Многие не остались равнодушными к трагедии, произошедшей на Крымском мосту. Видео со словами поддержки опубликовали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза, актриса Елена Захарова, певица Ольга Кормухина, джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари, рок-музыкант Илья Чёрт. Они выложили обращения с хештегом #АнгелинаМысТобой.

Пострадавшую на Крымском мосту белгородку будут лечить в ведущей федеральной клинике
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Обстрелы приграничья

Белгородская область 20 июля вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня утром противник атаковал село Вязовое в Краснояружском районе. Осколки снарядов повредили четыре частных домовладения: выбило окна, посекло фасады и крыши. Повреждения получили хозпостройка и линия газоснабжения. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, под обстрелом было село Смородино в Грайворонском горокруге. Пострадали три частных дома. Там выбило окна, посекло фасады и крыши. Ещё повреждения получило одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, повредило линии газо- и электроснабжения.

ВСУ также обстреляли Шебекинский горокруг. В Муроме посекло фасады и заборы в двух частных домовладениях. Ещё один частный дом пострадал в Нехотеевке.

Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области
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