Похороны погибших белгородцев, поддержка Ангелины и обстрелы: итоги дня

Попрощаться с четой Кулик пришли порядка 100 человек. В их числе были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования. По данным РИА «Новости», на похоронах присутствовал и губернатор Вячеслав Гладков.