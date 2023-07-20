Похороны погибших белгородцев, поддержка Ангелины и обстрелы: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
20 июля в Новооскольском горокруге состоялись похороны семейной пары, погибшей в результате теракта на Крымском мосту. Наталью и Алексея Кулик отпевали в Новом Осколе, сами похороны прошли в хуторе Подольхи.
На траурной церемонии присутствовали соседи, коллеги, родственники и знакомые семьи. Они собирались около дома. Люди несли венки и цветы. По словам соседей, множество местных жителей пришли проводить семейную пару в последний путь.
Попрощаться с четой Кулик пришли порядка 100 человек. В их числе были глава Новооскольского горокруга Андрей Гриднев и министр образования региона Андрей Милёхин. Последний приехал на похороны, поскольку Наталья работала в новооскольском управлении образования. По данным РИА «Новости», на похоронах присутствовал и губернатор Вячеслав Гладков.
Издание пишет, что отпевание проходило в часовне в Новом Осколе. На входе установили мемориал с фотографиями погибших Алексея и Натальи. На месте дежурили медработники — родителям погибших понадобилась их помощь.
Пострадавшую из-за теракта на Крымском мосту 17 июля юную белгородку Ангелину будут лечить столичные врачи. Девочку из Краснодара перевезли в ведущую детскую федеральную клинику — РДКБ Минздрава РФ.
Анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Роман Горбунов рассказал, что эвакуацию девочка перенесла нормально — её состояние осталось стабильным. Перевозили Ангелину бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Врачи надеются, что подросток скоро выздоровеет.
Тем временем девочку поддерживают российские знаменитости. Многие не остались равнодушными к трагедии, произошедшей на Крымском мосту. Видео со словами поддержки опубликовали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза, актриса Елена Захарова, певица Ольга Кормухина, джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари, рок-музыкант Илья Чёрт. Они выложили обращения с хештегом #АнгелинаМысТобой.
Белгородская область 20 июля вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня утром противник атаковал село Вязовое в Краснояружском районе. Осколки снарядов повредили четыре частных домовладения: выбило окна, посекло фасады и крыши. Повреждения получили хозпостройка и линия газоснабжения. Обошлось без пострадавших.
Кроме того, под обстрелом было село Смородино в Грайворонском горокруге. Пострадали три частных дома. Там выбило окна, посекло фасады и крыши. Ещё повреждения получило одно из помещений сельскохозяйственного предприятия, повредило линии газо- и электроснабжения.
ВСУ также обстреляли Шебекинский горокруг. В Муроме посекло фасады и заборы в двух частных домовладениях. Ещё один частный дом пострадал в Нехотеевке.