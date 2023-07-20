Несмотря ни на что: фестиваль «Белгород в цвету» состоится в начале сентября

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В областном центре состоится очередной фестиваль «Белгород в цвету». Его планируют провести в начале сентября.
Известно, что тематические площадки фестиваля, как и в прошлом году, развернутся в центре Белгорода. Уже идёт подготовка к событию. Сейчас благоустраивают территории, ремонтируют объекты в парках. На встрече с губернатором и мэром организаторы обсудили схемы расположения площадок и арт-объектов.
Напомним, в прошлом году фестиваль «Белгород в цвету» прошёл в областной столице со 2 по 4 сентября. Основная тема звучала как «Сады России. Время процветать». Открытие состоялось в Центральном парке. Всего локации фестиваля посетили порядка 600 тыс. человек. На фестиваль потратили свыше 50 млн рублей.