Несмотря ни на что: фестиваль «Белгород в цвету» состоится в начале сентября

Известно, что тематические площадки фестиваля, как и в прошлом году, развернутся в центре Белгорода. Уже идёт подготовка к событию. Сейчас благоустраивают территории, ремонтируют объекты в парках. На встрече с губернатором и мэром организаторы обсудили схемы расположения площадок и арт-объектов.