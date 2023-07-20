«Нам придётся мёрзнуть?»: названы сроки ремонта котельной в элитном доме Белгорода

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жительницы многоэтажного дома на Свято-Троицком бульваре, где в ночь с 16 по 17 июня случился пожар. Горел декоративный купол здания.