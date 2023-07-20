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«Нам придётся мёрзнуть?»: названы сроки ремонта котельной в элитном доме Белгорода

20 июля 2023, 16:56
Фото: Bel.ru
Котельное оборудование, пострадавшее при пожаре в элитном доме Белгорода, пообещали отремонтировать до октября. Ответ дал глава региона в прямом эфире.

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» главе региона Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жительницы многоэтажного дома на Свято-Троицком бульваре, где в ночь с 16 по 17 июня случился пожар. Горел декоративный купол здания.

Женщина не уверена, что ремонтные работы котельного оборудования рабочие успеют сделать до холодов, ведь сам ремонт купола закончится только в начале сентября.

Срок ремонта купола указали 10 сентября. Как же так? Как же котлы? Ведь вряд ли за месяц до начала отопительного сезона успеют купить и установить оборудование для котельной. В доме больше 200 квартир, неужели нам придётся мёрзнуть?
отметила женщина

Глава региона заверил белгородку, что работы выполнят в срок.

Конечно, никто мёрзнуть вам не даст. До октября все работы по восстановлению, в том числе по котельному оборудованию, должны быть завершены. Дал поручение Валентину Демидову, чтобы встретился с жильцами в субботу и всё объяснил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В начале июля в Белгороде после пожара начнут восстанавливать купол дома элитного ЖК
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#Александра Склярова#Ремонт#Котельное оборудование#Котельная#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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