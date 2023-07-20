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На «смелых белгородских» потратили на миллион меньше, чем планировали

20 июля 2023, 12:56
Фото: 1MI
Дети с рюкзаками

Рюкзаки-мешки для белгородских первоклассников закупили за 3,1 млн рублей

Министерство образования Белгородской области определило поставщика рюкзаков-мешков для первоклассников с надписью «Смелый белгородский». По итогам торгов удалось сэкономить порядка миллиона рублей.

Министерство образования Белгородской области закупает рюкзаки-мешки со светоотражающими элементами. По задумке, первоклассники смогут носить в них сменную обувь. Согласно документам закупки, исполнитель контракта должен поставить 18 тыс. рюкзаков до 25 августа 2023 года.

Начальная цена контракта составила при этом 4 680 000 рублей. По результатам проведения торгов определили поставщика: ООО «Производственная компания Лидер» согласилось изготовить мешки за 3 133 900 рублей. Это на миллион меньше, чем планировалось.

Напомним, что по условиям контракты рюкзаки должны быть новыми и без повреждений. Краска не должна при этом содержать вредных примесей, а сам товар должен находиться в упаковке. В случае обнаружения дефектов всю партию вернут на переделку.

Рюкзак для сменки "Смелый белгородский"Рюкзак для сменки "Смелый белгородский"
Рюкзак для сменки "Смелый белгородский"
Фото: Госзакупки

ПК «Лидер» зарегистрирована в Белгородской области в ноябре 2016 года. Её директор — Ольга Ефремова. В 2022 году выручка компании составила 225 млн рублей, чистая прибыль — 21 млн рублей.

«Смелый белгородский»: будущим первоклассникам закупят 18 тысяч мешков для сменки
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#Артем Черненко#Министерство образования#Контракт#ПК Лидер#Госзакупки#Общество#Белгородская область#Рюкзаки#Сменка
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