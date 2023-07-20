На «смелых белгородских» потратили на миллион меньше, чем планировали

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Министерство образования Белгородской области закупает рюкзаки-мешки со светоотражающими элементами. По задумке, первоклассники смогут носить в них сменную обувь. Согласно документам закупки, исполнитель контракта должен поставить 18 тыс. рюкзаков до 25 августа 2023 года.
Начальная цена контракта составила при этом 4 680 000 рублей. По результатам проведения торгов определили поставщика: ООО «Производственная компания Лидер» согласилось изготовить мешки за 3 133 900 рублей. Это на миллион меньше, чем планировалось.
Напомним, что по условиям контракты рюкзаки должны быть новыми и без повреждений. Краска не должна при этом содержать вредных примесей, а сам товар должен находиться в упаковке. В случае обнаружения дефектов всю партию вернут на переделку.
ПК «Лидер» зарегистрирована в Белгородской области в ноябре 2016 года. Её директор — Ольга Ефремова. В 2022 году выручка компании составила 225 млн рублей, чистая прибыль — 21 млн рублей.