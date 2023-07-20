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На ремонт дороги в центре Белгорода потребовалось ещё 1,3 млн рублей

20 июля 2023, 14:26
Фото: 1MI
Ремонт дороги в Белгороде
Согласно документам с сайта госзакупок, выполнение подрядных работ в ходе третьего этапа ремонта участка улицы Победы от Князя Трубецкого до Белгородского полка обойдётся в 1,3 млн рублей.

Заказчиком выступило МКУ УКС администрации города Белгорода. Согласно документам закупки, на указанном участке необходимо провести подготовительные работы, установить бортовые камни, а также нанести дорожную разметку, подключить светофоры, устроить тротуары и озеленить территорию.

Работы должны быть выполнены в соответствии со всеми СанПиНами. Финансирование — за счёт Белгорода. Искать подрядчика будут до 25 июля. Начало работ — с даты заключения контракта. Закончить их необходимо в месячный срок.

При этом гарантийный срок на светофорные объекты — не менее 10 лет, на дорожную разметку проезжей части термопластиком и холодным пластиком — не менее года; на плитку тротуарную — не менее пяти лет.

Третий этап ремонта улицы Победы в БелгородеТретий этап ремонта улицы Победы в Белгороде
Третий этап ремонта улицы Победы в Белгороде
Фото: из документации закупки
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