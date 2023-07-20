На ремонт дороги в центре Белгорода потребовалось ещё 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Заказчиком выступило МКУ УКС администрации города Белгорода. Согласно документам закупки, на указанном участке необходимо провести подготовительные работы, установить бортовые камни, а также нанести дорожную разметку, подключить светофоры, устроить тротуары и озеленить территорию.
Работы должны быть выполнены в соответствии со всеми СанПиНами. Финансирование — за счёт Белгорода. Искать подрядчика будут до 25 июля. Начало работ — с даты заключения контракта. Закончить их необходимо в месячный срок.
При этом гарантийный срок на светофорные объекты — не менее 10 лет, на дорожную разметку проезжей части термопластиком и холодным пластиком — не менее года; на плитку тротуарную — не менее пяти лет.