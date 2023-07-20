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Листовки Avon в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков проверят силовики

20 июля 2023, 07:36
Фото: 1MI

«Ъ»: в продукции Avon обнаружили листовки в поддержку украинских боевиков

Полиция и СК проводят доследственную проверку по факту распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку боевиков и ВСУ. Подробности сообщает «Коммерсантъ».

Силовые ведомства проводят проверку из-за листовок в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков и ВСУ. Их нашли в посылках косметической компании Avon. Проверкой занимаются полиция и СКР.

Как пишет издание, в один из заказов вложили листовки, на которых после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Более того, в них была отдельная благодарность от поддерживающих власти Украины лиц, которые ещё недавно атаковали белгородское приграничье.

Проведённое исследование показало наличие в текстах призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Тем временем в Avon случившееся пока никак не комментируют.

Поводом к проверке стал обычный заказ. Мужчина проверил одну из посылок с парфюмом из-за повреждения упаковки и обнаружил листовки. Он решил, что сторонники ВСУ подложили в неё листовку. Однако он открыл и вторую коробку, запечатанную соответствующим заводским образом, но там нашлась аналогичная листовка.

Также собеседники из силовых структур рассказали журналистам, что материалов для возбуждения уголовного дела по факту призыва к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, уже достаточно.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Проверка#Avon#Силовики#Листовки#Боевики#ВСУ#Заказ
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