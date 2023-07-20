Листовки Avon в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков проверят силовики

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Силовые ведомства проводят проверку из-за листовок в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков и ВСУ. Их нашли в посылках косметической компании Avon. Проверкой занимаются полиция и СКР.
Как пишет издание, в один из заказов вложили листовки, на которых после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Более того, в них была отдельная благодарность от поддерживающих власти Украины лиц, которые ещё недавно атаковали белгородское приграничье.
Проведённое исследование показало наличие в текстах призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Тем временем в Avon случившееся пока никак не комментируют.
Поводом к проверке стал обычный заказ. Мужчина проверил одну из посылок с парфюмом из-за повреждения упаковки и обнаружил листовки. Он решил, что сторонники ВСУ подложили в неё листовку. Однако он открыл и вторую коробку, запечатанную соответствующим заводским образом, но там нашлась аналогичная листовка.
Также собеседники из силовых структур рассказали журналистам, что материалов для возбуждения уголовного дела по факту призыва к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, уже достаточно.