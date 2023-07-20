Листовки Avon в поддержку напавших на Белгородскую область боевиков проверят силовики

Как пишет издание, в один из заказов вложили листовки, на которых после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась агрессивная информация о действиях России на Украине. Более того, в них была отдельная благодарность от поддерживающих власти Украины лиц, которые ещё недавно атаковали белгородское приграничье.