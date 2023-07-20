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Кто из российских звёзд поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку

20 июля 2023, 13:13
Фото: кадр из видео «Известий»
Олег Газманов

Газманов, Маршал и другие звёзды поддержали пострадавшую в Крыму белгородку

Российские артисты поддержали 14-летнюю Ангелину, родители которой погибли при теракте на Крымском мосту. Видео со словами поддержки они публикуют в Сети.

Российские артисты не остались равнодушными к трагедии, произошедшей на Крымском мосту. Многие публичные личности поддержали осиротевшую 14-летнюю Ангелину. Юная белгородка лишилась родителей в результате теракта.

Инициатором акции поддержки в соцсетях стала фигуристка Камила Валиева. Вслед за ней Ангелину поддержали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза. Они выложили обращения с хештегом #АнгелинаМысТобой.

«Мы, взрослые, не ведаем, что творим. Но я знаю одно: что те, кто виноват в этом страшном преступлении, обязательно ответят. А тебе скажу, Ангелина, мы с тобой», — цитирует Маршала «РЕН ТВ».

Однако не только они решили сказать девочке-подростку тёплые слова. Обращения Ангелине записали актриса Елена Захарова, певица Ольга Кормухина, джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари, рок-музыкант Илья Чёрт.

Среди тех, кто сказал слова сочувствия, есть и чиновники. Питерский депутат Константин Чебыкин написал пост в своём Telegram-канале, что о судьбе девочки переживают все, а виновные должны понести наказание.

Слова поддержки белгородской девочке Ангелине от российских звёзд
Видео: «Известия»
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