Кто из российских звёзд поддержал пострадавшую на Крымском мосту белгородку

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Российские артисты не остались равнодушными к трагедии, произошедшей на Крымском мосту. Многие публичные личности поддержали осиротевшую 14-летнюю Ангелину. Юная белгородка лишилась родителей в результате теракта.
Инициатором акции поддержки в соцсетях стала фигуристка Камила Валиева. Вслед за ней Ангелину поддержали музыканты Олег Газманов, Александр Маршал и Юрий Лоза. Они выложили обращения с хештегом #АнгелинаМысТобой.
«Мы, взрослые, не ведаем, что творим. Но я знаю одно: что те, кто виноват в этом страшном преступлении, обязательно ответят. А тебе скажу, Ангелина, мы с тобой», — цитирует Маршала «РЕН ТВ».
Однако не только они решили сказать девочке-подростку тёплые слова. Обращения Ангелине записали актриса Елена Захарова, певица Ольга Кормухина, джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари, рок-музыкант Илья Чёрт.
Среди тех, кто сказал слова сочувствия, есть и чиновники. Питерский депутат Константин Чебыкин написал пост в своём Telegram-канале, что о судьбе девочки переживают все, а виновные должны понести наказание.