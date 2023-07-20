Ко Дню города в Белгороде откроют две обновлённые локации

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В районе левого берега Центрального пляжа почти сформирована полноценная зона для занятий спортом, отдыха и развлечений горожан. Реконструкция выполнена на 78%. На территории пляжа появятся пешеходные маршруты и велодорожки. Строители подвели необходимые коммуникации, обустроили опорные стены для зонирования. Важная деталь обновлённой зоны — фонтан.
Озеленители города приступили к оформлению клумб, высадке деревьев и газонов. Само побережье засыпали белым песком. Градоначальник пообещал завершить работы в срок по плану — ко Дню освобождения Белгорода.
Также к 5 августа должны открыть и новый парк аттракционов.
Ранее стало известно, что на ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде выделили ещё 33,7 млн рублей. Все работы, судя по проекту договора, должны выполнить до 31 марта 2024 года.