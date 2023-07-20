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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

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Ко Дню города в Белгороде откроют две обновлённые локации

20 июля 2023, 09:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде

Реконструкцию Центрального пляжа в Белгороде выполнили на 78%

К 5 августа должны открыть отремонтированный левый берег Центрального пляжа, а также парк аттракционов. О ходе ремонтных работ рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

В районе левого берега Центрального пляжа почти сформирована полноценная зона для занятий спортом, отдыха и развлечений горожан. Реконструкция выполнена на 78%. На территории пляжа появятся пешеходные маршруты и велодорожки. Строители подвели необходимые коммуникации, обустроили опорные стены для зонирования. Важная деталь обновлённой зоны — фонтан.

Озеленители города приступили к оформлению клумб, высадке деревьев и газонов. Само побережье засыпали белым песком. Градоначальник пообещал завершить работы в срок по плану — ко Дню освобождения Белгорода.

Также к 5 августа должны открыть и новый парк аттракционов.

Ранее стало известно, что на ремонт автодорог к парку аттракционов в Белгороде выделили ещё 33,7 млн рублей. Все работы, судя по проекту договора, должны выполнить до 31 марта 2024 года.

Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде
Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде
Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде
Реконструкция левого берег Центрального пляжа в Белгороде
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Белый песок и контактный фонтан: как благоустроят Центральный пляж в Белгороде
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#Таисия Некрасова#Новости Белгорода#5 августа#Парк аттракционов#Центральный пляж#Реконструкция#Город#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов
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