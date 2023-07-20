Ко Дню города в Белгороде откроют две обновлённые локации

В районе левого берега Центрального пляжа почти сформирована полноценная зона для занятий спортом, отдыха и развлечений горожан. Реконструкция выполнена на 78%. На территории пляжа появятся пешеходные маршруты и велодорожки. Строители подвели необходимые коммуникации, обустроили опорные стены для зонирования. Важная деталь обновлённой зоны — фонтан.