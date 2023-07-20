Глава Омской области Хоценко: регионы нуждаются в качественных кадрах

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» врио губернатора Омской области как финалист конкурса «Лидеры России» выступил с предложением. Он заявил, что решить проблему кадрового голода в регионах могли бы свои кадровые конкурсы, пишет gorod55.ru
Хоценко сообщил, что омичи готовы включиться в работу по развитию собственного субъекта. Поэтому врио губернатора уже обратился за помощью по проведению масштабного кадрового конкурса к федеральным коллегам.
«Я обратился к Сергею Владимировичу Кириенко, попросил методическую, организационную поддержку, потому что нужны навыки, чтобы провести качественно конкурс. Поэтому, если вы, поддерживаете, проведем, оказывается, не только первый в Омске, но и в Сибири региональный кадровый конкурс. Очень хотим это сделать, есть запрос молодежи», — сказал Хоценко,.
Владимир Путин поддержал и отметил высокие достижения омского руководителя, приведя его в пример.
«Хотел бы вот что сказать — пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.
Южный опыт помогает
Напомним, Виталий Хоценко принял участие в конкурсе «Лидеры России», работая министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Тогда попробовать свои силы в испытании для управленцев предложил ему губернатор Владимиров. Как потом признавался Хоценко, это был полезный опыт, а полученные навыки в последующем пригодились.
К 37 годам Хоценко работал в Ямало-Ненецком округе, в Минпромторге РФ и даже в Донецкой Народной республике. К слову, девять месяцев в ДНР, несмотря на сложную ситуацию, стали весьма продуктивными: в регионе открыли Мариупольский порт, запустили по графику водовод, наладили отопительную систему, начали возрождать предприятия и формировать госструктуры.
Шесть лет до этого Виталий Хоценко трудился в Ставропольском крае. В 27 лет молодой и амбициозный управленец взял на себя руководство министерством энергетики, промышленности и связи. Большое внимание уделял бизнесу: при нем расширили и возродили ряд предприятий, в том числе стекольный завод.
Отдельным пунктом надо отметить создание индустриального парка «Мастер». Сегодня это один из лидеров рейтинга инвестиционных площадок России. В то время — смелый для края проект, который вырос на базе бывшего завода «Автоприцеп-КАМАЗ». Чтобы площади предприятия не простаивали, их реорганизовали и по выгодным условиям предоставили бизнесу. Сегодня здесь трудятся десятки резидентов.
Став министром, Хоценко включился в борьбу с цифровым неравенством на Ставрополье: качественный интернет наконец провели в села с населением от 250 человек, а также обеспечили им важные социальные объекты — школы, амбулатории, ФАПы.
Кроме того, край достиг значительных результатов в освоении возобновляемой энергетики. Сегодня на Ставрополье работают самые крупные в России ветровая электростанция мощностью 1 ГВт и солнечная станция 100 МВт.
«Мы создали новую отрасль экономики — возобновляемую генерацию, привезли ветрогенераторы и солнечные батареи. Это была лично моя идея, и я очень благодарен, что губернатор её поддержал», — признался Хоценко.
Поддержка местных инициатив
Почти четыре месяца Виталий Хоценко работает в качестве врио губернатора Омской области. Особое внимание уделяет промышленности, логистике, формированию комфортной среды для местных жителей.
На следующий год по решению главы региона в рамках программы «Местные инициативы» будет выделен 1 миллиард рублей для благоустройства пространств во всех муниципалитетах Омской области.
«Мы решили пойти дальше и распространять программу „Местные инициативы“, которая действует два года. В прошлом году 20 млн выделяли, в этом году — до 100 млн выделили и 70 проектов поддерживаем. На следующий год выделим 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области. А минимум в 5 раз больше», — сообщил Виталий Хоценко.
В этом году в регионе стартовал форум гражданских инициатив «Решают люди». Больше 300 омичей — общественники, активисты и просто неравнодушные граждане — получили возможность поработать над своими идеями по благоустройству с экспертами. В 2024 году лучшие проекты форума получат приоритет при отборе инициатив для реализации.
Вместе с тем в субъекте продолжают действовать программы «Формирование комфортной городской среды» и «Малые города». Омичи также активно участвуют в проектах платформы «Россия — страна возможностей»: всероссийской олимпиаде студентов «Я — профессионал», всероссийском студенческом конкурсе «Твой Ход», программе развития «Другое дело».
Краткая биографическая справка
Виталий Павлович Хоценко родился 18 марта 1986 года. Имеет несколько образований. В частности, окончил социологический факультет в МГУ имени М. В. Ломоносова и Сингапурский институт маркетинга по направлению «Бизнес-менеджмент».
Выпускник четвертого потока «Школы губернаторов» и финалист конкурса «Лидеры России». Свободно владеет английским языком.
В начале трудовой деятельности Хоценко работал помощником члена Общественной палаты РФ, затем возглавлял отдел анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион».
С марта 2010 года — директор департамента по науке и инновациям ЯНАО, помощник первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам.
С 2013 по 2019 год — министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года перешел на работу в Минпромторг России директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления.
8 июня 2022 года был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики (ДНР), а 29 марта 2023 года направлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора в Омскую область.