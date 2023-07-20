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Гладков рассказал о программе ремонта мостов в Белгородской области

20 июля 2023, 08:28
Фото: 1MI
Река, архивное фото
Например, мост через реку Валуй по улице Демьяна Бедного в Валуйках планируют отремонтировать к середине 2024 года, сообщил в соцсетях губернатор. Сумма контракта составила более 130 млн рублей.

Длина моста составляет при этом 120,68 метра, ширина — 13,12 метра, ширина проезжей части — девять метров, ширина пешеходного тротуара — 1,5 метра. Стоимость контракта — более 130 млн рублей.

Очень рассчитываю на то, что строители, они у нас на самом деле очень хорошего уровня, выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством.
Вячеслав Гладков

По данным пресс-службы правительства региона, работы ведутся по областной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

Пока что объехать ремонтируемый участок можно по улице Луначарского. Подробная схема объезда опубликована ниже.

Мост через реку Валуй построили в 1972 году. В последний раз его капитально ремонтировали в 2005 году.

Ранее в Белгороде завершили капитальный ремонт моста на улице Студенческой, о чём также сообщал губернатор Вячеслав Гладков в социальных сетях. Работы начались год назад, это был первый крупный ремонт за все 50 лет существования моста.

Схема объезда Схема объезда
Схема объезда Схема объезда
Схема объезда
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Больше не проблема: отремонтированный мост на Студенческой уже готов к эксплуатации
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