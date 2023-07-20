Гладков рассказал о программе ремонта мостов в Белгородской области

Posted 20 июля 2023, 08:28
Published 20 июля 2023, 08:28
Modified 20 июля 2023, 08:30
Updated 20 июля 2023, 08:30
Длина моста составляет при этом 120,68 метра, ширина — 13,12 метра, ширина проезжей части — девять метров, ширина пешеходного тротуара — 1,5 метра. Стоимость контракта — более 130 млн рублей.
Очень рассчитываю на то, что строители, они у нас на самом деле очень хорошего уровня, выполнят все работы в срок и с надлежащим качеством.
Вячеслав Гладков
По данным пресс-службы правительства региона, работы ведутся по областной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».
Пока что объехать ремонтируемый участок можно по улице Луначарского. Подробная схема объезда опубликована ниже.
Мост через реку Валуй построили в 1972 году. В последний раз его капитально ремонтировали в 2005 году.
Ранее в Белгороде завершили капитальный ремонт моста на улице Студенческой, о чём также сообщал губернатор Вячеслав Гладков в социальных сетях. Работы начались год назад, это был первый крупный ремонт за все 50 лет существования моста.