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Беспилотники за сутки четыре раза атаковали Белгородскую область

20 июля 2023, 08:46
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

За день ВСУ ударили по Белгородской области порядка 80 раз

19 июля ВСУ ударили по семи районам региона. В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Белгородская область накануне вновь была под обстрелами ВСУ. Также регион четыре раза пытались атаковать беспилотники. Никто не пострадал.

Белгородский район

По Журавлёвке ударили 12 артиллерийских снарядов. В Наумовке дрон сбросил две гранаты. Обошлось без последствий.

Борисовский район

ВСУ из миномёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. Там насчитали три прилёта. Без разрушений и пострадавших.

Валуйский горокруг

ПВО сбила беспилотник на подлёте к Валуйкам. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Волоконовский район

Противник выпустил 29 миномётных снарядов по окраине хутора Старый. Без последствий.

Грайворонский горокруг

В Мокрой Орловке зафиксировали восемь прилётов из миномётов. Разрушений и пострадавших нет.

Краснояружский район

По Вязовому ударили пять артиллерийских снарядов, по Прилесью — шесть. Окраину Поповки обстреляли из гранатомёта. Никто не пострадал, но было нарушено электроснабжение. Аварийные службы занимаются восстановительными работами.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, по Терезовке — четыре. В Середе беспилотник сбросил три взрывных устройства. Ещё один дрон сбили в Шебекино. Без последствий.

Напомним, что утром 20 июля под обстрел вновь попало Вязовое в Краснояружском районе. В результате обстрела повреждения получили четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения.

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