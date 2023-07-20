Беспилотники за сутки четыре раза атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Белгородская область накануне вновь была под обстрелами ВСУ. Также регион четыре раза пытались атаковать беспилотники. Никто не пострадал.
По Журавлёвке ударили 12 артиллерийских снарядов. В Наумовке дрон сбросил две гранаты. Обошлось без последствий.
ВСУ из миномёта обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. Там насчитали три прилёта. Без разрушений и пострадавших.
ПВО сбила беспилотник на подлёте к Валуйкам. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
Противник выпустил 29 миномётных снарядов по окраине хутора Старый. Без последствий.
В Мокрой Орловке зафиксировали восемь прилётов из миномётов. Разрушений и пострадавших нет.
По Вязовому ударили пять артиллерийских снарядов, по Прилесью — шесть. Окраину Поповки обстреляли из гранатомёта. Никто не пострадал, но было нарушено электроснабжение. Аварийные службы занимаются восстановительными работами.
По Новой Таволжанке выпустили пять миномётных снарядов, по Терезовке — четыре. В Середе беспилотник сбросил три взрывных устройства. Ещё один дрон сбили в Шебекино. Без последствий.
Напомним, что утром 20 июля под обстрел вновь попало Вязовое в Краснояружском районе. В результате обстрела повреждения получили четыре дома, хозпостройка и линия газоснабжения.