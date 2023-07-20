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Белгородский суд повысил компенсацию вреда покусанному ретривером ребёнку

20 июля 2023, 12:30
Фото: Midjourney

Белгородка заплатит 150 тысяч рублей за покусанного её собакой ребёнка

На 13-летнего мальчика напал ретривер. Мать школьника обратилась в суд с просьбой взыскать с хозяйки собаки компенсацию за причинённый моральный вред. Подробности дела сообщили в Белгородском областном суде.
Сюжет
Суд

Случай произошёл в сентябре прошлого года в Строителе. 13-летнего мальчика покусал ретривер, который выбежал из двора частного дома. Школьнику наложили швы, провели курс вакцинации от бешенства. Мама ребёнка обратилась в суд, требуя взыскать с хозяйки собаки 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что ребёнок испытал физические и нравственные страдания по вине хозяйки собаки, которая не обеспечила должное содержание питомца. Яковлевский районный суд в итоге частично удовлетворил иск и определил компенсацию в 50 тыс. рублей.

Однако решение не устроило пострадавшую сторону. Дело передали в Белгородский областной суд. Там судебная коллегия по гражданским делам приняла во внимание все обстоятельства дела и увеличила компенсацию до 150 тыс. рублей. Судьи посчитали, что ребёнок испытал стресс и психологическую травму, после которых ребёнок вынужден наблюдаться у психолога.

Масловопристанская администрация заплатит 30 тысяч рублей покусанному собакой ребёнку
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