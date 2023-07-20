Белгородский суд повысил компенсацию вреда покусанному ретривером ребёнку

Однако решение не устроило пострадавшую сторону. Дело передали в Белгородский областной суд. Там судебная коллегия по гражданским делам приняла во внимание все обстоятельства дела и увеличила компенсацию до 150 тыс. рублей. Судьи посчитали, что ребёнок испытал стресс и психологическую травму, после которых ребёнок вынужден наблюдаться у психолога.